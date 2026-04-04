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自由廣場》有溫度的兒童節禮物 盼「親職教育假」法制化

2026/04/04 05:30

◎ 楊智強

今天是兒童節，但台灣兒少的心理問題亮起紅燈。根據統計數據，縱使少子化導致學生總數在十年內驟減六十三萬人，但學生自殺、自傷的通報人次竟逆勢飆升十二倍。面對立委關切，教育部表示研議將「身心調適假」向下延伸至國中小。

這項政策初衷值得肯定，它讓孩子在心理疲憊時擁有「合法喘息」的空間。然而，要讓良善政策發揮極大化效益，國中小階段的「配套措施」將是關鍵。根據《兒少法》規範，十二歲以下學童不可獨處，這意味著孩子的身心調適假，必須伴隨著「高品質的家長陪伴」。然而，現實是殘酷的。對於廣大雙薪勞工家庭而言，現行家庭照顧假併入事假且不給薪，基層勞工在職場與薪資壓力下，非必要不敢請假。

為貼近社會需求，我們期盼勞動體系能同步進場接力，進一步推動「親職教育假」法制化，並研議合理給薪機制，將能讓不同經社背景的孩子，都能在情緒低落時，獲得父母的溫暖支持。不僅是勞動權益的升級，更是社會安全網的具體實踐。

全教總多年倡議的親職教育假，與賴總統強調的「社會共責」願景不謀而合。從勞動權益角度看，親職參與不應被視為勞工個人「家務事」，而是維持社會韌性、降低未來醫療與社會成本的必要投資。當勞動部能與教育部橫向連結，提供勞工更有彈性的親職參與時間，企業也能轉化為「友善家庭」的支柱，就是投資國家未來的永續競爭力。

接住搖搖欲墜的幼小靈魂，是國家對未來最迫切的責任。唯有推動親職教育假法制化，將個別家庭的壓力轉化為全社會共擔的韌性，我們才能真正共築校園心理的安全長城。期盼行政與立法體系「跨部會接力」取代「單部會苦撐」，讓更完整的親職陪伴，成為兒少堅實的心理防護線，茁壯成為守護這塊土地最堅韌的力量。這將是今年兒童節，送給台灣未來最有溫度的承諾。

（作者為嘉義市教師會輔諮教師）

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