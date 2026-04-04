自由廣場》評鄭麗文訪中的政治風險與認知迷思

◎ 王宏仁

中國國民黨主席鄭麗文即將率團訪中，被部分支持者包裝為「破冰之旅」或「和平契機」。然而，若從國際政治與兩岸的當前條件來看，這次訪問不僅難以帶來實質成果，反而會在認知與政治層面上對台造成長期傷害。問題不在於「交流」本身，而在於交流發生於何種權力關係與論述框架之中！

首先，鄭麗文在出訪前的主張已顯示明顯的錯誤前提。她強調「全世界奉行一中政策、不支持台獨」，進而暗示台灣應接受北京設定的紅線，這種說法忽略所謂「一中政策」，本質上是各國基於自身利益所做的模糊處理，而非對中國主權主張的全面認可。包括美日與多數歐洲國家，皆是在承認北京的同時，持續擴展與台灣的實質關係，這正說明「一中政策」從來不是靜態的政治承諾，而是動態調整的外交工具。至於「不支持台獨」的說法，更是刻意混淆國際社會對於台灣存在事實之認可。

請繼續往下閱讀...

其次，所謂「透過交流促進和平」的論點，同樣需要被嚴肅檢視。和平並非交流的自然產物，而是建立在權力平衡與制度保障之上的結果。北京當前拒絕與台灣民選政府對話，卻選擇性地與在野政治人物互動，其目的並非促進兩岸理解，而是透過「代理對話」削弱台灣政府的正當性。在這樣的情況下，任何不具民意授權的交流，都無法構成真正的政治對話，反而容易被轉化為統戰操作的一環。

有些人將鄭麗文訪中視為一種「避險策略」，亦即，不在大國之間選邊。問題是，鄭麗文的訪問行程與議題設定高度依賴北京安排，根本是「配合演出」、單向讓步，而不是從台灣利益來做權衡。更重要的是，台灣的國際定位早已超越單一的兩岸關係框架。台灣與美日歐之間，在經貿、科技與安全領域已形成高度制度化的合作網絡。台灣的戰略價值，不在於如何在中美之間搖擺，而在於如何從既有的國際連結中強化自身的韌性與主體性。

鄭麗文訪中充滿爭議，問題就在於她選擇在缺乏民意基礎、對話能力與制度保障的情況下貿然成行，反而早已被北京用來強化「兩岸同屬一中」的政治論述，進一步壓縮台灣的國際空間！

台灣真正需要的，不是形式上的接觸，而是建立在對等、透明與民主授權之上的制度性互動，任何脫離這些原則的「交流」，都只是和平的假象。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法