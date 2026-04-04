自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》評鄭麗文訪中的政治風險與認知迷思

2026/04/04 05:30

◎ 王宏仁

中國國民黨主席鄭麗文即將率團訪中，被部分支持者包裝為「破冰之旅」或「和平契機」。然而，若從國際政治與兩岸的當前條件來看，這次訪問不僅難以帶來實質成果，反而會在認知與政治層面上對台造成長期傷害。問題不在於「交流」本身，而在於交流發生於何種權力關係與論述框架之中！

首先，鄭麗文在出訪前的主張已顯示明顯的錯誤前提。她強調「全世界奉行一中政策、不支持台獨」，進而暗示台灣應接受北京設定的紅線，這種說法忽略所謂「一中政策」，本質上是各國基於自身利益所做的模糊處理，而非對中國主權主張的全面認可。包括美日與多數歐洲國家，皆是在承認北京的同時，持續擴展與台灣的實質關係，這正說明「一中政策」從來不是靜態的政治承諾，而是動態調整的外交工具。至於「不支持台獨」的說法，更是刻意混淆國際社會對於台灣存在事實之認可。

其次，所謂「透過交流促進和平」的論點，同樣需要被嚴肅檢視。和平並非交流的自然產物，而是建立在權力平衡與制度保障之上的結果。北京當前拒絕與台灣民選政府對話，卻選擇性地與在野政治人物互動，其目的並非促進兩岸理解，而是透過「代理對話」削弱台灣政府的正當性。在這樣的情況下，任何不具民意授權的交流，都無法構成真正的政治對話，反而容易被轉化為統戰操作的一環。

有些人將鄭麗文訪中視為一種「避險策略」，亦即，不在大國之間選邊。問題是，鄭麗文的訪問行程與議題設定高度依賴北京安排，根本是「配合演出」、單向讓步，而不是從台灣利益來做權衡。更重要的是，台灣的國際定位早已超越單一的兩岸關係框架。台灣與美日歐之間，在經貿、科技與安全領域已形成高度制度化的合作網絡。台灣的戰略價值，不在於如何在中美之間搖擺，而在於如何從既有的國際連結中強化自身的韌性與主體性。

鄭麗文訪中充滿爭議，問題就在於她選擇在缺乏民意基礎、對話能力與制度保障的情況下貿然成行，反而早已被北京用來強化「兩岸同屬一中」的政治論述，進一步壓縮台灣的國際空間！

台灣真正需要的，不是形式上的接觸，而是建立在對等、透明與民主授權之上的制度性互動，任何脫離這些原則的「交流」，都只是和平的假象。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書