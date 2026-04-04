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自由廣場》大國以行動捍衛台海和平︰台灣更要展現防衛意志

2026/04/04 05:30

◎ 洪浦釗

近期美國國會跨黨派訪團、歐洲議會安全暨防衛委員會相繼訪台，加上日法領袖聯合聲明台海和平重要性，這些發展都在強調︰台海不是可被中國單方面界定的內政問題。當各國開始以具體行動參與台海穩定，這個議題已被納入民主國家的政治運作與安全決策之中，成為多方力量共同維持的國際安全現實！

外部力量已經進場

這樣的變化並非一時現象。法國與菲律賓簽署《訪問部隊地位協定》，看似雙邊軍事合作，實際上代表歐洲大國已透過制度安排進入印太安全事務。這不只是合作深化，而是外部力量開始參與區域安全運作。當這類制度性安排出現，南海與台海的性質已改變。關鍵不在中國如何定義，而在其他國家已經開始怎麼做。台海不再只是爭議區域，而是逐步被納入安全運作的空間。

各國正在同步行動

同樣的趨勢，也出現在其他國家之間。德國與澳洲防長的聯合聲明再次提到台海穩定，但真正重要是各國已經開始在同一方向上行動。從歐日戰略對話到多國安全合作，可以清楚看到，一個跨區域的立場正在形成。台海穩定已經進入各國的戰略議程，成為必須處理的安全問題。當越來越多國家在同一條軸線上行動，這個現實會逐步轉為無法逆轉的國際共識。

中國試圖把議題拉回去

正是在這樣的變化之下，中國對台操作開始出現更明顯的節奏。隨著川習會關鍵時刻逼近，中國強化台灣是其內政的說法，並透過具體行動加以支撐。鄭麗文訪中的安排，放在此脈絡下，就不只是政黨往來，而是對外釋放訊號的操作，營造兩岸仍可自行處理的印象，試圖抵消外部力量持續進場所帶來的影響。

內政說法已經站不住腳

把這些發展放在一起看，可以得到清楚結論。台海已不是單純被討論的議題，而是正在被維持的現實。內政說之所以成立，是因為外部不在場。但現在的情況，是美日歐等國不只在場，而且持續透過軍事部署、制度合作與政策運作參與其中。當這樣的結構已經存在，中國的內政說法自然失去現實支撐。中國不會接受這個變化，而是會同步拉高壓力，透過軍事恫嚇、外交施壓以及政黨互動，放大台灣內部歧見，影響國際對台灣的判斷。

台灣沒有模糊空間

問題最後還是回到台灣。當國際社會已用行動把台海穩定納入共同利益，台灣內部的政策一致性與防衛意志，就會直接影響這個結構能否維持。如果在國防預算、軍事建構或安全合作上出現反覆，所釋放的訊號不只影響國內，也會動搖外部對台灣的信任。在這樣的情勢下，台灣沒有模糊空間。

台灣必須用穩定的政策與持續的行動，維持清楚的防衛路線，讓國際支持有對應的現實基礎。這不是技術問題，而是方向選擇。當民主同盟國家已在實際維持台海穩定時，中國將台灣視為內政的說法已失去現實意義。當國際社會已經用行動介入台海穩定，台灣唯一能做的，就是用同樣清楚的行動回應！

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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