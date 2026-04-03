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社論》中共「以少制多」亂台的政治槓桿

2026/04/03 05:30

北京預料將藉「鄭習會」強化「兩岸一統」的大外宣，並利用鄭麗文的媚中立場，削弱賴政府深化與民主盟友合作的政策方向，進而影響軍購審議。（資料照）北京預料將藉「鄭習會」強化「兩岸一統」的大外宣，並利用鄭麗文的媚中立場，削弱賴政府深化與民主盟友合作的政策方向，進而影響軍購審議。（資料照）

在立法院審議攸關強化台灣不對稱戰力的「國防特別條例草案」之際，中國突然宣布國民黨主席鄭麗文將於下週率團訪中。外界認為，中共總書記習近平將藉此會面擴大促統攻勢。鄭麗文過去對提升國防預算態度消極，甚至曾稱共機繞台是為「保護我們」，與中共敘事高度契合。北京此時出手，不僅是替鄭麗文所代表的紅統勢力「加持」，也藉此整隊集結，影響國會審議走向。國民黨內部雖對軍購條例的金額與內容各有主張，但至今未形成具體替代方案，更遑論能取代外界批評為「閹割版」的國民黨版軍購條例。在「鄭習會」後，國民黨是否會在軍購議題上，以台灣國家利益為最大優先，朝野協力邁步向前，或受中共擺弄而更加倒退，正受到社會高度關注。

行政院版國防特別條例草案自去年十一月提出後，藍白兩黨在立法院多次封殺，直到民意反彈，今年三月才願意付委審查，並各自提出黨團版本。明知強化國防獲得多數民意支持，美國等民主盟友也多次敦促台灣承擔自我防衛責任，藍白仍然執意杯葛，北京的態度顯然是重要因素。賴政府提出軍購案後，中共強烈反彈；美國川普政府去年十二月宣布一一一億美元、史上最大規模的對台軍售案，其中五項即屬此次特別預算範疇。北京視此為削弱其對台武嚇的重大變數，而台灣在野陣營也同步出現諸多反對聲音。原訂上月底舉行的「川習會」因中東戰火延至五月，但北京仍持續推動其反軍購的政治布局。面對美國行政與國會部門密集敦促台灣儘速通過軍購案，中方宣布鄭麗文訪中，顯然意在為阻擋軍購再添變數。北京預料將藉「鄭習會」強化「兩岸一統」的大外宣，並利用鄭麗文的媚中立場，削弱賴政府深化與民主盟友合作的政策方向，進而影響軍購審議。

此次國防特別預算攸關台灣不對稱戰力的提升，中共正伺機全力干預。上策是全面擋下；若無法成功，則至少刪除或弱化關鍵項目；即便最終不得不通過，也要拖到「川習會」之後。北京勢必在美中領導人會面時拋出台灣議題，試圖影響美國對台政策，包括軍售。目前朝野版本雖已送出委員會，但關鍵條文皆無共識，仍待進一步協商，加上冷凍期一個月，即便順利通過，後續仍需提出特別預算案。以時程推算，確實極可能落在「川習會」之後才塵埃落定。

比較三版本內容：行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」金額為一兆二五〇〇億元；國民黨版為三八〇〇億元；民眾黨版為四〇〇〇億元，朝野金額差距極大。在野黨要求「待美方發價書後再審」，不僅違反台美長年軍購流程，也造成延宕風險。此次增購海馬士多管火箭系統因首期款卡在條例未過而延遲付款，需向美方爭取展延，即是例證。若在野版本付諸施行，未來新增軍購恐將一再延誤，甚至導致軍購案取消，或被其他國家插隊搶走。藍白先前是能擋就擋，不能擋就拖。現在縱然提出版本，反而造成「看得到吃不到」，這手法等於從「拖延」再走回「實質阻擋」。

在金額部分，藍營人士如盧秀燕、朱立倫雖主張提高額度，但戰力提升並非市場喊價，取一個中間值並不足以與紅統勢力切割。行政院版一兆二五〇〇億元具備完整規劃，其中三分之二為兩波對美軍購，第二波金額更大，北京正全力阻撓；在野版本僅涵蓋第一波，未納入第二波，難免引發其立場與北京同步的聯想。此外，行政院版中近三千億元的商購與委製屬國防自主項目，藍白皆反對納入，但美國官方與跨黨派參議員訪團均公開支持，認為有助強化台美國防供應鏈合作；在野的反對立場反而更像與中共同調。

中共擅長操控台灣內部的少數力量，放大其政治效果，這次軍購攻防更顯清楚。北京利用僅六萬多深藍選票選出的國民黨主席，以「鄭習會」為餌牽制國會最大黨；國民黨再以選舉利益拉攏民眾黨，挾持整個立法院，形成毀憲亂政的局面。中共正是透過綁定少數的政治槓桿，深度干預台灣近兩年的政治格局，這次軍購案亦如法炮製。黨內要角縱有不同主張，至今仍停留在口頭表態。若無法展現朝野合作的具體行動，以行政院版為協商主體，提出真正能撼動現有「閹割版」的替代內容，中共「以少制多」的政治伎倆只會更加得心應手，不僅弱化台灣的防衛能力，也將持續侵蝕民主體制，使台灣從抗中的民主陣營中掉隊。

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