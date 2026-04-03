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自由廣場》「塑膠袋之亂」 全球石化供應鏈都在波動

2026/04/03 05:30

◎ 張商陽

有媒體報導「塑膠袋之亂」，引述網路貼文稱日澳都有免費塑膠袋，質疑台灣限塑只是變相收費。但問題不在早餐有沒有袋子，而在這段說法的前提，從一開始就錯了。

以日本為例，從二〇二〇年七月起，即規定所有零售業必須對塑膠袋收費，便利商店與超市普遍收取費用，目的就是減少一次性使用。澳洲做法更直接，多數地區已經限制甚至禁用一次性塑膠袋，消費者不是自備，就是付費取得。把生鮮區的薄袋當成整體制度，這不是比較，而是把局部當全部。

例子一旦拿錯，後面結論自然會歪。所謂「國外免費、台灣收費」，並不是制度差異，而是建立在錯誤理解上的對照。討論還沒開始，前提就偏了。

所謂「塑膠袋之亂」，其實不是只有台灣在出問題，而是全球石化與包裝供應鏈都在震動。國際報導指出，中東戰事推高石化原料成本，連帶擾動塑膠與包裝供應。韓國已出現垃圾袋與包裝材料搶購與限購，日本部分食品生產受到包裝材料影響，印度也傳出醫療用塑膠原料吃緊；同時，國台辦也來湊熱鬧，聲稱統一後台灣就不會再缺塑膠袋，但中國本身的石化產業同樣受到影響，合成橡膠等產業可能減產三成，石化供應鏈全面緊張。這些變化指向同一件事：問題在上游原料與供應鏈，而不是某個地方突然缺袋子。

但在台灣流通的說法，卻被簡化成另一種樣子：國外沒有改變，只有台灣連塑膠袋都缺，於是問題被直接歸結為政府失能。把全球性的供應波動，壓成單一地區的失敗，不只是簡化，而是說錯問題！

甚至把限塑政策解讀為「政府找理由收錢」。但實際上，塑膠袋的費用由店家收取，並不進入政府財政。全球供應波動是一回事，台灣限塑制度是另一回事，把兩件事硬接在一起，才會一路得出錯的結論！

（作者為蛋農）

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