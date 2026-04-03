自由廣場》蔣萬安的雙標「反共照妖鏡」！

◎ 林志翰

蔣市長痛批綠營「養共諜」，也請順便講講鄭麗文與柯文哲！

民進黨籍台北市議員初選勝出者朱政騏，近日因涉違反《國家安全法》遭起訴，民進黨市黨部火速開鍘。台北市長蔣萬安逮到機會火力全開，不僅嘲諷民進黨「整天喊抗中保台，卻親中舔共」，更讓人想起他去年在議會上的雷霆之怒，當時他指著綠營議員的鼻子，痛罵要消滅中華民國的是「民進黨跟共產黨」，更怒斥民進黨「養共諜」。

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蔣市長這番對國安破口的深惡痛絕，義正辭嚴，確實點出了國安不容妥協的嚴肅性；但這把名為「反共」的道德寶劍，若要斬得名正言順，恐怕不能只揮向綠營，更該揮向準備赴中的國民黨主席鄭麗文及盟友民眾黨。

首先，蔣市長的「反共底線」，請務必抄送一份給國民黨主席鄭麗文。鄭主席即將率團赴中，準備在北京上演各界矚目的「鄭習會」。這場由中方「授權宣布」、高層定調的會面，說穿了就是一場迎合天朝的「政治投名狀」。蔣萬安既深知國安不容妥協，就該嚴正宣示「台灣不能被安排，更不能替中國定義台灣」。我們強烈呼籲鄭主席出發前，好好照照蔣市長這面「反共照妖鏡」，切莫在人民大會堂的紅地毯上迎合統戰論調。

其次，蔣市長的嚴厲指責，也該用來喚醒裝睡的民眾黨。柯文哲前主席，請別再顧左右而言他了！當初傾全黨之力護航、企圖透過所謂的「海選」保送進不分區名單的徐春鶯，如今已因牽涉國安與滲透疑慮遭檢方起訴。面對這鐵證如山的國安破口，民眾黨不能再用膝反射式的潑髒水或瞎扯「別人也有共諜」，這種低劣的「比爛」邏輯來模糊焦點。民眾黨若還有絲毫底線，就該立刻自清門戶。別讓曾經標榜新政治的「白色力量」，徹底墮落成紅統勢力的政治遮羞布。

最後，國家安全是台灣生存的命脈，絕非政客們見獵心喜、黨同伐異的廉價籌碼。面對中國無孔不入的滲透威脅，台灣社會需要的是斬釘截鐵的防禦行動。

民進黨必須嚴肅面對黨內涉案人士的清創，而即將踏上北京紅毯的國民黨以及深陷徐春鶯起訴風暴的民眾黨，同樣無所遁形，必須接受台灣人民最嚴苛的檢驗。拒絕「反共舔中」的政治雙標、摒棄「開門揖盜」的權謀算計，才是所有台灣政黨無可迴避的國安底線。

（作者為國中教師）

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