自由廣場》鄭主席欺騙「蔣總裁」的不肖行徑

◎ 劉熙明

中國國民黨黨主席鄭麗文要去北京朝貢中共黨主席習近平前夕，到慈湖國民黨故總裁蔣中正陵寢獻花致敬，並告知故總裁祝福她為兩岸和平所作的努力，國共內戰衝突不再重演。鄭主席的慈湖行，欲拖反共的蔣總裁下水，堪稱不肖行徑。

在歷史的國民黨與共產黨三次國共合作中，一九二〇年代孫中山主導的第一次國共合作，蔣中正被視為是中國的紅色將軍，但在孫中山逝世後，國民黨軍北伐的軍事行動中，蔣中正下令武裝清共後，從此走上終生的反共。即使在一九三〇年代至一九四〇年代的中國抗戰時期的第二次國共合作，也在防範中共，而且國共雙方在抗日行動中，國民黨眾多武力被共軍偷襲吞併。抗戰勝利後第三次國共合作的「雙十協定」，蔣仍認為中共野心勃勃，引爆全面的國共內戰，一九四九年的國民黨李宗仁政府與中共談判，就是要國民黨投降，蔣中正拒降而敗退台灣。亦即中共對內的「和平協議」等和平談判中，從來就是讓對方投降的立場，如果自己實力夠強，就是以武力解決對手、

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蔣中正走上反共之途後，終生不曾動搖反共意識。在中共清算鬥爭降共的國民黨人士與對台灣「留島不留人」的殘酷赤色恐措施下，鄭主席的稱臣降共之旅，還要拖反共的蔣總裁下水，堪稱欺騙蔣總裁的不肖行徑。

（作者為台北教育大學台文所兼任副教授）

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