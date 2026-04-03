自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》輕言中共「善意」 鄭麗文自欺欺人

2026/04/03 05:30

◎ 蔡敏雄

當川普宣布訪中後，共機共艦刻意暫停擾台，以營造台海和平假象，當訪中延後後，又恢復大規模擾台，顯示這種軍事活動的沉默只是戰術操作，欺騙的策略，這種「假和平」戰術，讓國際社會覺得中共的「善意」，並不可信。

然而，對「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文卻有神奇的感受，宣稱對岸有「巨大善意」，且會帶給國民黨選舉大利多。她表示此行是為了兩岸和平，更迫不及待地向中共交心，為統戰發聲，強調「九二共識、反對台獨符合全世界一中政策」，連一中原則與一中政策都搞不清楚的鄭麗文，還謊稱反台獨是台灣主流民意，誤導國際社會認為，台灣內部支持統一，居心叵測！

鄭麗文更宣稱，「因為反對台獨，所以可以避免戰爭；因為九二共識，我們可以創造和平」。鄭麗文口口聲聲要與中共謀和平，是無知還是裝傻？難道不知中共要的是台灣主權，不是和平？中共深怕台灣議題，被視為國際安全議題，最近又通過了「民族團結進步促進法」，把台灣定義為「中華民族共同體內部事務」，等於否認台灣有獨立政治主體地位，是地方政府，中共是中央政府。據此，鄭麗文堅持的「九二共識」，已完全沒有各表的空間，更談不上「對等和平」？

在中共「民族團結」法律及「一中原則」的框架下，怎可能有真正「對等和平」的空間？鄭麗文憑感覺，輕言中共有「善意」，能謀取真正的「和平」，豈非自欺欺人？

（作者為診所醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書