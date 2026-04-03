自由廣場》輕言中共「善意」 鄭麗文自欺欺人

◎ 蔡敏雄

當川普宣布訪中後，共機共艦刻意暫停擾台，以營造台海和平假象，當訪中延後後，又恢復大規模擾台，顯示這種軍事活動的沉默只是戰術操作，欺騙的策略，這種「假和平」戰術，讓國際社會覺得中共的「善意」，並不可信。

然而，對「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文卻有神奇的感受，宣稱對岸有「巨大善意」，且會帶給國民黨選舉大利多。她表示此行是為了兩岸和平，更迫不及待地向中共交心，為統戰發聲，強調「九二共識、反對台獨符合全世界一中政策」，連一中原則與一中政策都搞不清楚的鄭麗文，還謊稱反台獨是台灣主流民意，誤導國際社會認為，台灣內部支持統一，居心叵測！

請繼續往下閱讀...

鄭麗文更宣稱，「因為反對台獨，所以可以避免戰爭；因為九二共識，我們可以創造和平」。鄭麗文口口聲聲要與中共謀和平，是無知還是裝傻？難道不知中共要的是台灣主權，不是和平？中共深怕台灣議題，被視為國際安全議題，最近又通過了「民族團結進步促進法」，把台灣定義為「中華民族共同體內部事務」，等於否認台灣有獨立政治主體地位，是地方政府，中共是中央政府。據此，鄭麗文堅持的「九二共識」，已完全沒有各表的空間，更談不上「對等和平」？

在中共「民族團結」法律及「一中原則」的框架下，怎可能有真正「對等和平」的空間？鄭麗文憑感覺，輕言中共有「善意」，能謀取真正的「和平」，豈非自欺欺人？

（作者為診所醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法