自由廣場》鄭習會的時機與敘事！

◎ 李其澤

中國國民黨主席鄭麗文七日將率團訪中。這不是一般性的政黨交流，而是一場高度政治化、且被北京精心安排的對台操作。新華社已正式公布，國民黨方面也已確認受邀。這意味著，不論最後「鄭習會」如何呈現，這趟行程本身就已被提升到北京最高層級的政治接待規格！

真正需要理解的，不只是鄭麗文要去北京，而是北京為何選在這個時間點敲定此行？

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首先，台灣內部正對國防支出與軍事預算爭議升高之際。此時安排高規格在野黨交流，很容易被操作成「和平交流」對比「軍備升高」的敘事。即使沒有任何正式交換，只要這種敘事成功滲透，就會對台灣內部防衛共識構成干擾。

其次，北京是在以在野黨管道，對衝賴政府的對美與防衛路線。公開資訊顯示，北京持續拒絕與賴政府建立正常政治互動，卻保留與國民黨高層的開放管道；這種「差別接觸」就是一種對台策略。北京要的從來不只是一次會面，而是透過與台灣主要在野黨領袖互動，向台灣社會釋放訊號：除了民進黨路線，還有另一條「可談、可和、可降溫」的政治選項。

再者，從二月國民黨高層赴北京與王滬寧會面，到近期多次相關互動，都顯示北京是在按部就班安排一場有政治節奏、有統戰畫面的高層接觸。這不是臨時起意，而是有明確政治目的的布局。

因此，台灣社會真正該看的，是會後究竟留下什麼政治文本。台灣政府已公開提醒，任何政黨或團體赴中，都不得損及中華民國主權、自由民主與台灣人民利益；交流不是問題，被拿去服務北京的單方敘事，才是問題。

鄭麗文說，「交朋友不用二擇一」。這句話在理論上沒有錯，但現實政治從來不只看語氣，而是看場景、時機與表述內容。北京主場不是中立場域，更不是讓台灣政治人物自由發揮的空白舞台。北京要的是一幅可以被官媒剪輯、放大、複製的畫面：台灣主要在野黨領袖站在高規格場合，用北京能接受的語言談「兩岸和平」「九二共識」與「反對台獨」。若最後留下的是這樣的畫面，那麼無論鄭麗文主觀上如何定義，客觀效果都將成為北京統戰敘事的一部分。

因此，鄭麗文真正的考試，是她能不能在北京主場、習框架之下，說出台灣社會真正期待她說出的話：明確重申中華民國自由民主體制，要求兩岸對話必須建立在停止軍事施壓與尊重人民選擇之上，並表明任何和平安排都不能以削弱台灣自我防衛為代價。若她說不出這些話，或者被更強的政治語言覆蓋，那這趟行程的政治意義就不在於「交流」，而在於「被使用」。

這件事最重要的，是台灣能否看清一個更大的結構：在美中競逐持續升高之下，台灣在野黨政治正愈來愈明顯地成為外部力量操作的側面戰場。北京想要的是分化，華府在意的是防衛底線，而真正必須承受後果的，是台灣社會。面對鄭麗文此行，我們最該追問的，不是她見到誰，而是她能替台灣守住什麼？

（作者為彰師大副教授）

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