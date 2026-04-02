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自由廣場》漲價應符合比例原則

2026/04/02 05:30

◎ 陳文卿

受中東戰爭影響，各項原物料價格飆漲，汽油及塑膠等各項石化產品也高漲，民生用的塑膠包材不僅漲價還可能缺貨。以包裝白米為例，三公斤裝真空袋之單價已從四元漲至八元，因此廠商預告白米售價將可能因此而調漲。

這樣的漲價理由看起來似乎是合理的，消費者應該也可以接受。不過讓人擔心的是，業者趁勢漲價可能漲過頭。就成本分析而言，一袋三公斤的包裝米，依等級價格略有差異，目前平均價格約兩百五十元。包裝袋成本約占售價的一～二％。也就是說，即使包裝袋價格漲一倍，整袋米價格合理的漲幅也應僅漲五元左右。這樣的漲幅，消費者應該可以接受。怕的是業者刻意「糊弄」說，因為包裝袋漲一倍，整袋米售價也必須跟著水漲船高，但稻米價格並未上漲。

白米如此，其他的民生用品，以及餐飲食品等，恐怕也都會因此而調漲價格了。再加上汽油已接連兩星期漲三塊多了，如此恐帶動整體物價指數上揚，民眾荷包將大幅縮水。行政院公平交易委員會對此現象應特別注意，以杜絕哄抬。

常見的情形是，小吃店、麵包店等漲價都是以五元、十元為基本單位調漲。漲幅往往超過一成。然而若僅以外帶用的塑膠袋而言，所占的成本比例極低，不應構成售價調漲的藉口。

外在客觀因素影響而合理的漲價，大家可以理解，但漲幅必須注意比例原則。應由包裝材成本在整個產品中所占的比例，來估算產品價格調漲比例，才算合理。

（作者從事環保服務業）

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