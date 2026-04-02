自由廣場》當校園面對認知作戰 我們準備好了嗎？

◎ 楊智強

近日北部校園的衝突，令人對國家教育前景深感憂慮。午餐時教師善意開放點歌，學生竟刻意播放中國Bilibili影片。該曲雖為台灣軍歌，畫面卻遭竄改並打上「台獨死路一條」。教師溫柔而堅定地提醒學生「我們生活在台灣，不是中國」好言相勸，學生竟側錄上網公審老師。遭網友撻伐自刪後，更揚言「等拍到更多影片再革命」。看似單一個案，實則折射出台灣校園正面臨的多重結構性挑戰。

首先是「認知作戰」的無孔不入，當學生將帶有統戰思想的影片視為日常娛樂，甚至在教室公然挑釁，顯示中共影音平台的紅色滲透已深入校園。基層教師被迫成為抵禦認知戰的第一線，卻面對孤立無援的窘境。若教育部仍不借鑒國際趨勢，規範校園手機使用權，放任學生將手機轉化為批鬥教師甚至家長的武器，未來這類扭曲事實的數位鬥爭，將無止境地撕裂校園紀律。

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其次，「公審文化」對教育專業的霸凌，學生違規使用手機偷錄影，甚至濫用教育法規，將老師維護校園常規與國家認同的提醒，惡意扭曲為「教師對學生霸凌」。這種以流量為導向的傳播模式，不僅扭曲事實，也可能對教育關係造成長期傷害。當學生動輒以網路爆料作為要脅，若缺乏明確規範與支持機制，將使第一線教師在管教與引導上更趨保守，影響教育功能的正常發揮。

最後，公共討論逐漸流於政治標籤。當不同意見被簡化為二元立場，理性對話空間隨之縮減。青少年若在成長過程中習慣以標籤取代理解，將不利於其培養多元觀點與公民素養。教育本應是培養思辨能力的場域，而非複製對立的場景。

當「公審」取代思辨，「標籤」掩蓋事實，校園正淪為認知作戰的煉蠱場。若連說出「我們生活在台灣」都要面臨數位批鬥，這已非單純管教爭議，而是台灣民主價值的生存戰。政府必須成為基層教師的堅實後盾，支持校園回歸理性與法治，防禦任何形式的境外勢力滲透與數位紅衛兵行徑。

（作者是社會科教師）

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