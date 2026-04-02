自由廣場》小心AI龍蝦變成資安破口

◎ 蘇緯政

最近常聽到：「你養龍蝦了嗎？」這裡說的不是水產養殖，而是指具自主執行能力的AI代理工具，如近來備受矚目的OpenClaw。不同於以對話回答為主的生成式AI，「AI代理」已不只是「會說」，而是開始「會做」，能代你查資料、使用工具、收發郵件、整理文件，甚至跨系統執行任務。這看似是一場效率革命，卻也意味著風險型態正在快速改變。

真正該警覺的，不是AI偶爾答錯一句話，而是它可能在錯誤判斷下，真的替你付諸行動。代理式AI常見的風險，包括：可能在瀏覽外部網站或社群內容時，被藏在文字裡的惡意指令誤導；也可能因安裝來源不明的擴充技能（Skills），被植入後門或惡意程式；或是在長時間運作後，因記憶壓縮或污染，而逐漸偏離原本設定的安全規則；甚至因資安漏洞遭駭客利用等。

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更麻煩的是，AI代理通常具有較高權限，且可能全天候運作；一旦防護不足，使用者的個資、帳號密碼、金融資料等都可能全部外洩，進而引發身分冒用與財產損失。舉例來說，攻擊者只要誘導使用者瀏覽惡意網頁，就可能奪取AI代理的控制權。換言之，當我們將API金鑰、帳號憑證、公司文件或個人資料交給AI代理時，交出去的不只是便利，也可能是整個系統的入口。

面對AI代理快速發展，政府應儘速建立明確的風險分級與最低安全標準，將沙盒測試、權限控管、日誌留存、人工覆核、事件通報及採購規範等納入，讓企業在導入前就有可遵循的治理框架。企業則不應在缺乏管理機制下搶快上線，而應先做好環境隔離、落實權限最小化、高風險操作需人工介入把關、第三方擴充技能與套件需事前嚴審，以及長期記憶資料定期備份等措施。

小心AI龍蝦，不是反對創新，而是提醒：科技走得越快，治理就越要前瞻；AI越能代勞，人類越不能放下判斷與責任。唯有政府完善法令政策、企業落實內控機制、人民提升資安素養，才能避免AI代理從提升效率的助手，淪為新的資安破口。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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