自由廣場》鄭麗文誤判？ 國民黨還活在過去的政治想像

◎ 蕭錫惠

當國際秩序從規則轉向力量，政治人物最致命的錯誤，不是立場不同，而是對現實的誤判。今年，世界正在快速重組。當川普以軍事行動介入中東、對伊朗展開攻擊，這不只是區域戰爭，而是全球權力結構重塑的開始。國際秩序已不再由條約與抽象規範主導，而是回到軍事力量與戰略聯盟決定格局的現實。在此背景下，台灣的戰略位置變得前所未有地清晰：沒有模糊或幻想空間。

然而，台灣仍有部分政治勢力停留在過去的想像中。以鄭麗文為代表的論述，「維持模糊」、「避免刺激中國」、「不要過度依賴美國」，看似理性，實則建立在已不存在的國際秩序之上。其問題在於誤以為模糊可降低風險、讓步可換取安全、距離可取代聯盟，這是一種典型的戰略錯誤。

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在力量主導的體系中，中立並不存在。沒有清楚立場的國家，不是被尊重，而是被利用。對中國而言，模糊是持續施壓的空間；對美國而言，則意味不可靠。結果不是安全，而是被動與脆弱。「避免刺激中國」本身也是錯誤前提——中國的戰略目標並非回應台灣，而是改變現狀、擴張影響力。至於「不要依賴美國」，問題不在警惕依賴，而在缺乏替代方案。不與民主陣營合作，實際上就是在力量結構中選邊。關鍵不在依賴與否，而在於讓台灣成為具有戰略價值的夥伴。唯有具備不可替代性，安全才會被納入更大的戰略計算。

國民黨的問題，在於仍以過去卅年的國際環境為基礎，在模糊與平衡中尋求安全；但當世界已進入準戰時體系，這種策略只會讓台灣失去主動性。台灣需要的是符合現實的戰略定位：在軍事上強化不對稱與刺蝟防衛，提高侵略成本；在政治上明確嵌入印太民主體系；在經濟上鞏固以台積電為核心的半導體優勢；在制度與論述上強化正當性，使台灣同時站穩現實與理念。

歷史一再證明，誤判的代價高於衝突本身。烏克蘭未能及時建立嚇阻，最終付出全面戰爭代價；香港則在缺乏保障的承諾下失去自由。當國際的地景和秩序已變，國民黨還在用舊地圖導航，最終恐將走向錯誤的目的地。

（作者是自由撰稿人）

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