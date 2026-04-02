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新聞線上》請黃珊珊出面說清楚

2026/04/02 05:30

記者陳杉榮

徐春鶯的起訴書是一面「政壇照妖鏡」，柯文哲的判決書是一幅「貪腐現形記」，要是發生在正常民主國家，這種政黨不是宣布解散，就是被選民淘汰，但在早被滲透分化的台灣社會，徐春鶯說她愛台灣，柯文哲罵民進黨是共匪，還有媒體和政黨公然聲援犯罪者，讓關心民主發展者嗟嘆不已。這其中有一個關鍵人物，就是曾任柯文哲左右手的黃珊珊，有必要出面做個交代！

從徐春鶯的起訴書可以看出，中國共產黨對於民眾黨的佈線甚廣，包含統戰部、民革、民政部，還有更高階的上級單位和附屬機關，跨單位、跨部門進行系統性滲透，並適時「以白制藍」，起訴書描述民政部幹部楊文濤告訴徐春鶯：「咱們要讓國民黨有危機感」，就是個明白的例子。統戰系統也看重「潛力股」黃珊珊，一度被列入民眾黨不分區立委的徐春鶯說：「不管最後結果有沒有進入立法院，黃珊珊對『我們』的承諾她做到了，很感謝她。」這些話裡面都大有文章。

台灣人看得清楚，柯文哲在台灣罵天罵地，就是不敢罵共匪，他批馬批英，就是不敢批習。這就是一種向北京輸誠歸順的政治態度，雖然他強調他的兩岸政策是「台灣自主、兩岸和平」，但在政治操作上，白附於藍，隨時打擊賴清德政府，有機會就用扁鑽刺台灣一刀。也因此，儘管習近平在中國大張旗鼓反腐肅貪，國台辦和中國其他尾巴花瓶政黨，還是三天兩頭聲援柯文哲這個重大貪腐份子。中國對內整風和對台工作極端雙標，自打嘴巴，莫大諷刺！

或許小草們正陷入一種催眠而不可自拔的幻境，以為阿北清清白白，是民進黨政治迫害。但台灣人可不健忘，京華城弊案是國民黨揭發，高談民進黨政府政治迫害的政媒，根本昧著良心說話。

二〇二四年總統大選期間，尚未爆發京華城弊案，直到二〇二四年四月，台智光弊案爆發，柯文哲反咬前台北市長郝龍斌涉案，任內堅守原則不讓沈慶京不當獲利的郝龍斌，反控柯文哲在京華城案給沈慶京不當容積獎勵，容積率從五六〇％提升至八四〇％，至少圖利一百多億元。國民黨籍台北市議員游淑慧在市議會成立調查小組，市議員鍾小平到台北地檢署告發。北檢展開偵查，終於查出世紀貪腐弊案。

台北地院判處柯文哲有期徒刑應執行刑十七年、處奪公權六年，從柯文哲和黃國昌等人反應，以及民眾黨火速修改內規掩護貪污不受黨紀處分來看，這個政黨是不可能反省的。已離開公職的黃珊珊曾是柯文哲的副市長，任內評價不錯，參選台北市長獲得三十四萬高票，柯文哲選總統得到三百六十九萬票，許多人是因為黃珊珊才投給柯，民眾黨和柯文哲的染紅案和貪污案，黃珊珊不能置身事外。

政治可以批判，法律需要辯證，國家法益和社會公義則不容拿來和魔鬼交易，徐春鶯說黃的承諾做到了，又是身為柯選總統的競選總幹事，黃珊珊必須站出來做個交代，不能把廉恥都還給北一女的區老師。

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