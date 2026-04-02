社論》還好柯文哲不是墨綠了

柯文哲的人設崩塌，已造成信賴崩塌。（資料照）

三二六，柯文哲一審判刑十七年。三二九，上凱道討公道，群眾動員落漆。自己迴避司法，卻叫陣賴清德，還想維持自己的政治高度。可惜，柯文哲的人設崩塌，已造成信賴崩塌。但他從墨綠華麗轉身，不愧有先見之明。

今天若他仍在綠營，藍營絕不會「相信柯文哲清白」。而在綠營內部，民進黨人若有不法情事，黨紀大棒幾乎逃不掉。綠營支持者亦然，對支持對象的不法情事，容忍度也低很多，與藍白支持者恰好相反。今天，柯文哲若人在綠營，爆發京華城案，政治生命等於被判極刑。阿扁政治高峰期，支持者如癡如醉，但當操守出了問題，支持者的熱情馬上急凍。雖然，支持者也質疑司法公正，但多數會回到原點看問題：物必自腐，然後蟲生，檢討阿扁比檢討司法優先。所以，柯文哲應該蓋著棉被偷笑，還好早就不是墨綠了。

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二〇二八年門票未必拿得到，柯文哲不知道會不會後悔，二〇二四年藍白合被自己破局。確實，藍白的道德標準相近，藍白合正是天作之合。無奈，就如大選結果所顯示的，柯文哲自稱老二，要求「柯侯配」，而正常的國民黨人不買帳。不過，話說回來，即使藍白合了，贏得大選了，不論「侯柯配」或「柯侯配」，柯文哲頭上都有懸劍。一是，如果柯正侯副贏了，國民黨人吞得下去嗎？搞不好會逼退「柯總統」！這次，不就是鍾小平、游淑慧在窮追猛打嗎？反之，侯正柯副，柯文哲心裡有數，輪不到備位的「柯副總統」踩飛輪收三百萬。

二〇一四年之後，連吃柯文哲悶虧的民進黨，現在應該十分慶幸，還好柯文哲不是墨綠了，否則該黨可能又要再來一次從地獄爬上地平線。二〇〇〇至二〇〇八年，民進黨首度執政以失敗告終，且不是因為政策失敗，而是阿扁的操守不保，綠營支持者無話可說。那種失敗，致使黨外到民進黨批判國民黨的道德高度幾乎全毀。二〇〇八年大選兵敗如山倒，一時之間讓人看不到未來。再起之路，來了一個局外人蔡英文，八年生聚、八年教訓，慢慢重拾頭家的信賴。二〇一六年輪到馬英九政府狼狽落幕，蔡英文結合太陽花學運的新生力量，把民進黨推上第二次執政的舞台。小英號一路走來，真的非常不容易，因為阿扁的陰影太深遠了。如果柯文哲沒有離開綠營，以他素人從政累積的高人氣，不無機會成為馬英九或蔡英文的接班人。果真坐上大位，才被爆京華城案，民進黨、綠營的信用破產，可能不下於上一次。

柯文哲的政治奇幻之旅，跟傳統政治人物比起來很非典型。回過頭來看，也許當他提出垃圾不分藍綠、超越藍綠等口號時，腦海浮現的是一個超越藍綠板塊的第一勢力。但他的自命比藍綠清高，偏好網軍、空戰而疏於經營地方組織、吸收傳統型政客，終究無法突破以往第三勢力的天花板。幸運的是，以他為首的這個第三勢力，躬逢二〇二四年大選的特殊板塊分布，老三可以決定誰是老大。智商一五七如他，大可讓這樣的第三勢力成為恐怖的砝碼，在藍綠之間自由滑動以壯大自己。可惜，他的這張藍圖，摻進了紅色的顏料。這方面，徐春鶯案的起訴書，令人大開眼界。三二六、三二九之後，黨德黨魂每下愈況，多事之秋的民眾黨，未來的主題是內捲，談不上外擴了。

其實，早在二〇一四年柯P旋風之初，便有人發現他經營政商關係的獨到之處。所謂的「五大弊案」，一開始似乎雷厲風行，為小市民征伐用刀叉吃人肉的財團，但他辦起案來不但虎頭蛇尾，還跟涉案藍友友企業主化敵為友。他白天搖著進步價值的白旗，暗夜卻做見不得人的勾當。京華城案，或許只是冰山一角。他既可不惜出賣靈魂給社會觀感欠佳的前國民黨中常委，亦可出賣靈魂給「台灣當歸」的敵對勢力。台灣要慶幸的是，一切都還沒有到達最糟的程度，他的政治奇幻之旅即將接近終點了。

令人好奇的終極之問：柯文哲到底有沒有違背初心？一種答案是：自始至終沒有改變！也就是說，當初的墨綠只是素人踏入政壇的策略，之後一路假鬼假怪同樣沒有一貫的核心價值。面對外界的質疑，或許他的心裡出現一線微笑：我的本質始終如一，變動的是你們自己的情緒，「不是風動，不是幡動，仁者心動。」師父也許心裡有數，聽得下這種佈教的小草，也愈來愈少了。

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