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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚恥與罪

2026/04/01 05:30

◎ 李敏勇

一場審判，一干政經涉貪嫌犯步入法庭，彷彿走紅毯，絲毫沒有恥與罪的樣子。教歹自家囝仔大小的女議員；素來風評如何自有公斷的商賈；顏色變變變、言行粗鄙，公然在市長辦公室踩飛輪斜眼、吐舌，輕浮收錢的政客。涉及貪瀆，還振振有辭。利用民主破壞民主，到底台灣人的恥感與罪感怎麼了？比較日本與中國，比較戰前戰後台灣，罪與恥的文化真是差多了！

台灣的近代歷史，先是一八九五年到一九四五年的日本殖民統治，再就是一九四五年到一九九六年的中華民國類殖民統治。其實，一九四九年以後已是流亡殖民。現實的台灣，近代文化的形成交織在日本和中國的影響。政治體制是物理性的，權力構造一如積木可以堆疊拆卸，但文化形貌是化學性的，就像墨水潑灑白紙，滲透或溶化不盡能去除。

台灣人面對日本或面對中國，是殖民近代性帝國和國共鬥爭政治體。二二八事件的發生，背後的原因是文化差異，現實則是面對殖民掠奪的反抗。因為日本侵華戰爭和國共內戰的兵疲馬困，二戰後台灣人迎接的祖國其實是不堪的，但問題不是出於不堪，而是壓迫回歸者的醜陋樣子。

日本有特殊的罪與恥的文化，特別是恥，政治人物涉及貪污，面對的不只是刑責而是罪感及恥感，甚至以自己的生命向社會謝罪。但戰後台灣，政治人物貪瀆，不以為罪，也不以為恥。這是日本不同於中國的文化，反映罪與恥態度的差別。

中華民國亡於中國共產黨時，蔣介石藉由復行視事在台灣再續總統和中國國民黨總裁，以反共為名說是承擔大業。說是為了反攻大陸、解救同胞。三十八年戒嚴，壟斷統治權力，多少人被以涉共關在綠島？多少母親在暗夜哭泣！結果呢？蔣氏體制負了什麼責任？哪有亡國的罪與恥？只有自承的反共復國大業成為妄語！死後還有大廟照著夕陽餘暉。

日本殖民時代養成的一九〇〇世代、一九一〇世代台灣知識分子文化人，二二八事件時大多被接收台灣的中國政權殺害了。一九二〇世代的李登輝和彭明敏，當時還未大學畢業，是來不及犧牲的倖存者，在寧靜革命扮演了角色。戰後台灣的政治人物受中國文化影響，不同於戰前養成的文化秉性。

國共中國，右中國以孔孟為師，左中國奉行馬列主義。反映在政治人物的罪與恥：中國極權專制，涉貪被迫認罪表演；民主化的台灣，則是常以政治迫害掩飾罪行。現在的台灣政治，賊比惡人還惡，明明是刑事犯還以政治犯演出，大言不慚，風光入獄。不知恥！不知罪！還撩風撥「草」！

（作者是詩人）

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