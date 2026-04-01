自由廣場》﹙林保華專欄﹚習鄭緊急會晤 應對內外壓力

三月卅日一早，北京宣布邀請國民黨主席鄭麗文四月七日到十二日訪問中國。鄭麗文聞訊雀躍三尺，得意忘形地大呼「全世界都奉行著一中政策與不支持台獨」。這是一個政治幼稚園生的表現。且不說全世界不可能對台灣有共識，鄭麗文身為國民黨主席，連中國的「一中原則」與美國的「一中政策」都混淆不清。「一中政策」是包含了《台灣關係法》與六項保證，中國同意嗎？因為習近平要的是「一中原則」的三段式。鄭麗文顯然因為忘形而說錯了。這樣輕浮的政治人物擔任主席，國民黨不瓦解才怪。

擾攘許久的川習會原訂在今天愚人節在北京舉行。川習會後，就會知道誰是愚人了。如今川習會延期，北京突然換上習鄭會，顯得那樣匆忙，原因何在？

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在這以前，台中市市長、有意競逐二〇二八總統選舉的盧秀燕訪美，表達國民黨一部分人的親美立場。回來後她在接受自由時報獨家專訪時表示軍購案她傾向八千億到一兆之間，比起國民黨的三千八百億+N更接近行政院的版本。這更凸顯國民黨那部分人的反美反台立場。

卅日凌晨，美國跨黨派的參議員代表團抵達台灣。率團之一的共和黨參議員匡希恆出發前也向外媒強調，台灣的國防預算案進度停滯，也更加顯現此行重要性。他說，賴政府的預算案極為重要，即便只為強調這件事的重要性，也已足以成為出訪的重要理由。

不止如此，被鄭麗文重用的馬辦執行長蕭旭岑因違反財政紀律被馬辦清除，此事現在由馬英九委任金溥聰調查，導致紅統的邱毅跳腳。其中有沒有涉及中國的金錢往來？

鄭麗文已在三面楚歌之中，第四面的共產黨哪能不出手？即使鄭麗文喊出「一中政策」也顧不得了。雖然雙方來回公文有「和平發展」的通關密語，以「和平」來掩蓋紅統，這是我們必須揭露的。中廣前董事長趙少康居然也說，只要此行可以讓習近平承諾「台灣不宣布獨立，中共就不會武力犯台」，鄭習兩人就可以在史上留名。那麼請問，台灣是否要開放大門讓中共統戰滲透，實現和平統一？這將是習鄭會的最大陰謀。為何不能用最簡單的「兩岸維持現狀」來表述？這是台灣和世界多數國家的民意。而所謂和平發展，阻擋台灣軍購就是和平發展，但是中國大力擴張軍力及騷擾台灣，國民黨什麼時候反對過？習鄭會是要台灣自縛手腳，而鄭麗文呢？

這次美國跨黨派的參議員代表團來，不但當日會見了賴清德總統，還參觀了技術領先的中科院，說明美國對台灣軍事科技的關注。面對國民黨的阻擋，購買海馬士的首期款，也由美國政府先墊支，可見美國的決心。盧秀燕要親美就要堅決。國民黨三千八百億+N是在耍花招。依照慣例，N一定小於三千八百億，如果N大於三千八百億，說明這個數字提出的太離譜了，與「零+N」有何不同？

（作者林保華為資深時事評論員）

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