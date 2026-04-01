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自由廣場》軍購不能再空轉 國會不能再內耗

2026/04/01 05:30

◎ 陳清雲

國防特別預算在立法院卡關，朝野版本從三千八百億元到一點二五兆元落差極大，爭論焦點從預算金額、發價書到採購內容與監督機制，幾乎每一項都被政治操作、反覆拉扯。但對多數人民而言，問題其實很簡單：國家安全，能不能被當成政治攻防的籌碼？

台中市長盧秀燕提出合理軍購應落在八千億至一兆元之間，並主張部分軍購不必等發價書即可先行通過。關鍵不在數字，而在提醒一件事：不是不能討論，而是不能無限拖延。

國際情勢早已改變。俄烏戰爭與中東衝突接連爆發，各國競相擴軍備戰、搶購武器，全球供應鏈趨緊已成現實。在此情勢下，台灣若仍陷於內部爭論與政治算計，錯過部署時機，代價將不只是預算，而是整體防衛能力的落差。武器不等人，安全亦無法等待政治協商。

支持軍購，不代表放棄監督；金額愈大，愈需要說清楚、講明白。哪些是急迫防衛需求？哪些符合未來戰場型態？哪些應列特別預算、哪些應回歸年度預算？都應攤在陽光下接受檢驗。執政黨更須負起責任，提出清楚的戰略優先順序與採購邏輯。透明，是爭取支持的前提；清楚，是化解疑慮的關鍵。合理採購，不是亂買，而是買對、買快、買得有戰力。

同樣不能迴避的是，若國會在軍購議題上長期陷於政治攻防與程序爭議，導致已具急迫性的防衛計畫停滯不前，將不僅影響決策效率，更可能對國家安全造成消耗。國防不是選項，而是底線；軍購不是政治工具，而是生存條件。

更現實的是，國防不只是武器，更是人。當前國軍面臨招募困難與留營率下降的壓力，已直接影響戰力結構。若待遇無法反映風險與專業，再先進的裝備也可能淪為空殼。軍人加薪與制度改善，不是討好，而是投資；不是支出，而是戰力。留得住人，國防才撐得起來。

台灣社會普遍期待和平，但和平不能建立在脆弱之上。今天真正需要的，不是更多口號，而是最基本的責任感：朝野應避免將國防議題操作為政治籌碼，執政黨提出更清楚且具說服力的規劃，形成最低限度的共識：國防不能停擺，軍購不能空轉，國會不能再內耗。

（立法院法制前局長）

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