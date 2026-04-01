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自由廣場》連盧秀燕都支持 藍白立委還有臉繼續擋軍購？

2026/04/01 05:30

◎ 徐才谷

面對中國巨大的侵略威脅，台海局勢被國際社會公認為全球最危險區域，守護國家安全本應是跨越黨派，毫無退讓空間的底線。然而，令人髮指且憤慨的是，國民黨與民眾黨竟無視國家生存威脅，在立法院聯手不斷阻擾攸關台灣國防韌性的關鍵軍購特別預算。這種對內鬥爭內行、對外自廢武功的行徑，早已超越正常的國會監督，演變成對兩千三百萬台灣人生命安全最直接的背叛。

近日，預算審查現場出現了令人動容卻又極其荒謬的一幕。國防部戰略規劃司司長黃文啟中將，面對藍白立委不斷為難，因感念建軍艱辛與憂心防衛缺口，審查時一度哽咽，卻遭藍委馬文君冷血批評說「別演了」。將軍的真心淚，是對國軍同袍裝備不足的辛酸，更是對國內政客凌駕國安的深沉悲憤。堂堂中將被迫在國會殿堂「流淚抱屈」來祈求預算過關，是對全體國軍將士的羞辱。

相較之下，當藍白立委在國會瘋狂唱衰，試圖解除台灣武裝時，多次重申安全承諾的美方，已同意將海馬士系統首期款，展延至雙方重新協議後的時程，無疑是雪中送炭的強力支持。此外，被視為藍營領頭羊的台中市長盧秀燕，更公開與黨中央唱反調，表態支持軍購，強調立院應該要趕快通過，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器」。反觀那群荒唐的藍白立委，究竟是活在什麼樣的平行宇宙？

這種「外人拚命保台，內鬼拚命拆台」的現象，簡直貽笑國際。當台灣在國際社會努力尋求支持時，藍白卻不斷在背後捅刀，全力配合中國削弱台灣防衛意志的戰略目標，根本是為侵略者鋪上紅毯，更可能導致願意協防的國際盟邦誤判，質疑台灣自我防衛的決心。

歷史會記住這一刻，當台灣站在存亡的十字路口，藍白兩黨選擇的不是捍衛主權，而是自甘淪為中國併吞台灣的低劣內應，他們擋下的不只是預算，更是台灣人的求生機會。相信有正常認知的台灣人民，無不痛心疾首。這群為了一己之利的無良政客，不配談民主，更不配在這塊土地繼續問政！

（作者是政治工作者）

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