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自由廣場》日本自衛隊飛彈部署的戰略與戰術意義

2026/04/01 05:30

◎ 宋磊

位於「第一島鏈」上的日本，長期與美軍肩負著區域內的安全，隨著中共解放軍持續擴張，海空兵力的快速成長，各式彈道飛彈的部署，已對印太地區的安全構成威脅，基於區域安全、美日同盟、川普政府的要求，日本自衛隊正快速建構與部署攻擊型武器，以期能維護日本、區域及日美同盟的利益。

日本熊本市位於九州，亦屬「西南諸島」的防禦範圍，距離解放軍「東部戰區」亦相當接近，日本政府逐步將「12式反艦飛彈改良型」進行改良後，部署在熊本市。該款飛彈由12式反艦飛彈優化而來，改良前其射程約二百公里，適合部署在「海上自衛隊」的船艦，改良後其射程擴增至一千至一千五百公里，代表日本具備源頭打擊能力。

該款飛彈雖然配備傳統彈頭，但在射程的延伸下，以及GPS與慣性導航的配合下，具有一定程度的抗干擾能力，同時彈體的設計著眼於匿蹤外型，降低飛彈在飛行過程中被敵軍偵測的機率；發射平台從基本的陸射、艦射再到空射型，能由「航空自衛隊」的F-2戰機、P-1海上巡邏機搭載，增加飛彈的作戰距離與彈性。

雖然自衛隊受限於和平憲法的規範，但若日本周遭情勢惡化，自衛隊能以該款飛彈進行戰術打擊，自衛隊在捍衛日本國土安全時，因飛彈的射程也會擴大到第一島鏈周邊區域，無形中也能維護區域內他國安全。

「遠距攻擊、次音速長程打擊」是自衛隊接下來的建軍方向。據了解，艦射型將於今年開發完成，空射型預計在兩年後完成，加上日本政府持續對美軍購，特別是在二〇二三年已向美方採購四百枚戰斧巡弋飛彈，未來逐一部署在海上自衛隊的神盾艦；「12式改良型反艦飛彈」的搭配，日本自衛隊將蛻變成一支具有攻勢作戰能力的部隊，對於印太地區將能形成更有效的保護網。

日本自衛隊在強化能力的同時，國軍也逐一配備海馬斯火箭彈系統與各式中長程反艦飛彈，鄰國菲律賓也成功向印度採購布拉莫斯超音速反艦飛彈，區域內的國家配合美軍的印太戰略，飛彈將成為區域內各國用以防禦與反制秩序挑戰者的重要裝備。

（作者是淡江戰略所博士生）

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