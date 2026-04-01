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社論》又一場「鄭克塽輸誠」

2026/04/01 05:30

鄭麗文終於盼得赴中邀請卡，但國台辦特別強調，她就任國民黨主席以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。（資料照）鄭麗文終於盼得赴中邀請卡，但國台辦特別強調，她就任國民黨主席以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。（資料照）

鄭麗文終於盼得赴中邀請卡，但國台辦特別強調，她就任國民黨主席以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。言下之意，這是中共歡迎又一場「鄭克塽（政客爽）輸誠」。宣布時機精心設計，國防特別預算案，進入最後肉搏戰。國民黨內卻軍心不穩，北京出手力挺鄭麗文，擋住美國壓力，否決八年一．二五兆軍購預算。另，馬英九基金會之亂，必須在萌芽狀態掐斷。與此同時，柯文哲京華城案一審判刑十七年，預告政治能量將持續衰退，北京再難寄以厚望。反正民眾黨領先安插中配立委，已經發揮「刺激國民黨」的效果。剩下的，就是把民眾黨固化為小藍。

此一消息公布同日，盧秀燕接受本報專訪內容刊登，她表態軍購應通過八千億元到一兆元之間。又有共和黨參議員約翰．柯蒂斯率領之跨黨派參議員代表團抵台訪問，用意不言可喻。北京此舉，當是著眼平衡作用。對於黨內憂慮，紅統路線不利選舉。國共似皆吃了定心丸，不論今年地方選舉結果如何，也改變不了朝野的勢力對比，只要藍白合什麼都不怕。所以，擔心鄭麗文是票房毒藥的分析，絲毫動搖不了「鄭會習」的熱情，為鞏固自己的黨內地位，不惜向習近平「求見」。至於北京，確保國民黨地方選舉大贏或小輸，是穩住親中黨中央之必要。對於北京，二〇二六年穩住鄭麗文，二〇二八年就有希望。

川普與高市，聲明雙方致力於維護台海和平與穩定，凸顯了習近平對美對日政策的雙重失敗。在清洗張又俠、劉振立之後，避免內部離心力滋長，從台灣政策得分，乃最方便的工具。就此而言，鄭麗文是「有用的白痴」。一個月來，川普推遲訪中行程，忙於伊朗戰事之際，可謂直搗台灣的大好時機。中東多國砲火交加，正可包裝反戰敘事，偽裝銜著橄欖枝的和平鴿，合理化藍白反軍購。喜獲訪中邀請卡，鄭麗文鸚鵡學舌北京版的「一中」。國民黨的路線會分裂嗎？這個問題的見真章，可能是近在眼前的國防特別預算案。近年來，國民黨的「正常人」常在關鍵時刻怯於承擔，「不正常人」逐漸「中心化」，而「正常人」反而「邊緣化」。結果，中國國民黨自我抹紅為中國的國民黨，「正常人」再不自救，早晚會有池魚之殃。

如今，確獲北京保證相助，鄭麗文更可有恃無恐，即使國民黨分裂，黨中央有北京、金主支持，也不怕「西山會議派」。國民黨質變為大型的統促黨，鄭麗文將成北京在台的不二人選，在國會、地方、社會擴大反獨促統力量，未來就不是夢了。縱使出現「台灣國民黨」，恐怕也難逃遭北京歸類「台獨」的命運，而這將使該黨「正常人」的政治生命、家族企業蒙上陰影。多年來，北京使用這種步數，連若干綠、白人士都染紅了，何況其對藍營的嚇阻作用。

現在的鄭麗文，忠誠更絕對：全世界都是奉行一中政策、不支持台獨。怪哉，我國邦交國，歐美日民主國家，其所定義的一中政策，乃是：承認PRC是代表中國的政府，但不承認所謂的一中原則：台灣是中國的一部份。川普稱，台灣就是台灣；國務院稱，台灣地位未定論。而且，除了中國之友，舉世承認台灣的民選政府，代表台灣二千三百萬人。「北京話」，早就說清楚講明白：一九四九年，PRC取代ROC成為中國唯一的合法政府和國際代表，中華民國從此結束了歷史地位。鄭麗文還「同表一中」，把中國國民黨徹底中國化，中華民國也中共敘事化了，不正是兩蔣口中的「亡黨亡國」嗎！

如此一來，問題就回到基本點了：一是多少台灣頭家想搭乘這班紅統列車？二是賴政府如何強化國安執法？三是美國如何看待自己二戰結束以來的戰略資產？就美中的印太爭鋒而言，又一場「鄭克塽輸誠」沒啥大不了，畢竟馬習會也船過水無痕了，華府畢竟掌握台海的制高點。但，台灣也有其破口。中國威脅台灣的安全與主權，來自華府的平衡，前者有軍事合作，後者則有模糊空間。習近平調整時間表，把鄭麗文提到川普之前，顯然是想為五月川習會設定背景音樂。「史詩怒火行動」，已經拉長了戰爭時間的預期。對習來說，鄭麗文來輸誠有助於伊朗因素轉換成統一紅利。但，馬杜羅、哈米尼的案例顯示，川普想的跟習近平很不一樣。

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