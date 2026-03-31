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自由廣場》誰才是真正的「匪」？ 評柯文哲的邏輯荒謬

2026/03/31 05:30

◎ 施文儀

柯文哲最近頻頻以「共匪」指責賴清德總統，這不僅是政治修辭的崩壞，更在邏輯上徹底站不住腳。

首先，稱人為「共匪」，前提必須是「共產黨員」。賴清德既非共產黨員，更不符合台語中「匪類（huí-lu ī）」行為不正、揮霍無度的定義。柯文哲知道共產黨一向司法未獨立，他懷疑賴總統有干預審判京華城案，迫害政敵，遂指其為匪。然而，在台灣自由民主的憲政體制下，司法獨立與公平是基本公理。若因選舉失利或司法面臨一審判決十七年徒刑之憂，便將依法行事的制度抹紅為「共匪」，這不僅是對國家體制的羞辱，更顯現出柯文哲的野蠻及不講理。何況，一九九一年以來，台灣已不稱共為「匪」了，看來柯文哲痛恨共產黨是真，親共是假象。

再者，柯文哲的標準極其雙重。若他如此痛恨「共匪行徑」，為何過去先提報富有統戰色彩、甚至被起訴為共諜的徐春鶯，後又提報具雙重國籍爭議的李貞秀擔任民眾黨不分區立委？這些與中共關係曖昧的候選人，柯文哲從未以「匪」稱之，而且還間接與匪溝通人選。

最弔詭的是，遇到真正的共匪頭子習近平的事，柯文哲卻始終以「兩岸一家親」討好。國共兩黨過去在歷史上互罵為「匪」，是因爭權奪正統、漢賊不兩立；若民眾黨標榜與共產黨「一家親」，依照柯罵人的標準，這難道不是自陷於「兩匪一家親」的邏輯泥淖？

當一個政治人物貪污起訴已屬「匪類」，在民主體制下享受權力，卻在遭遇法律檢驗時，隨意揮灑「共匪」標籤，這不只是胡言亂語，更是對選民智慧的蔑視。柯文哲應說清楚，如果賴清德是共匪，那習近平是什麼？柯文哲的「白目、白賊、白眼狼」還不算「匪類」？那一邊和共匪喊一家親，一邊又拿這兩個字當髒話，又有貪污圖利之一審結果，那麼真正行為不正的「匪類」，不就是講自己嗎？

（作者是退休公務員）

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