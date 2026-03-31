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自由廣場》高市早苗支持率居高不下的意涵

2026/03/31 05:30

◎ 王輝生

日本首相高市早苗自就任以來，內閣支持率持續維持高檔。據《日經新聞》卅日的頭版報導，其支持率高達七成二，近期的日美峰會亦獲逾六成正面評價，其中卅九歲以下年輕族群的支持度尤為突出，主要的支持理由為「人格值得信賴」。在日本政治史上，首相就任近半年仍維持此一水準，實屬罕見。

相較之下，自民黨支持率約四成，在野各黨多為個位數，呈現明顯落差。此一現象，反映日本政壇在領導人頻繁更替的亂局中，出現重新整合而定於一尊的契機。

回顧安倍晉三前首相卸任後，日本對中政策趨於審慎。菅義偉大致還延續安倍的既有路線，但其後岸田文雄與石破茂，由於他們個人的歷史淵源，對中關係猶寄予厚望，使政策略顯搖擺。而中國則乘機坐大，對外姿態日益強硬，也間接引發日本國內輿論的不安與反彈。

在此一氛圍下，高市因緣際會，脫穎而出成為日本首位女首相。然而其執政初期即面臨國會朝小野大的不利局面，與自、公聯合政權變動，政策推動充滿不確定性。同時，亦承受通膨壓力與日圓貶值影響，使民生負擔增加。

在外交與安全議題上，高市於國會提出「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的論述，引發中方的強力反彈及在野黨的激烈批評，高市毅然透過解散國會重新訴諸民意，成功地扭轉乾坤，重掌眾議院，鞏固其執政基礎，亦為政策推進取得更明確的民意授權。

整體而言，近半年來高市維持高檔的支持率，主要來自女性首相的新鮮感、年輕族群的支持、經濟與安全政策的期待感、果斷的決策風格有別於前任石破的迂迴拖沓，以及日美關係的穩定發展。

在安全保障方面，其「台灣有事」相關論述雖引發外部壓力，但亦使日本國內對安保議題的討論更加具體化。近期荷姆茲海峽的封鎖危機，也凸顯這部美國為日本量身打造的和平憲法，在應對風險時，有其局限性。未來，日本如何調整地緣政治的安保政策與相關法律，將成為高市政府的重要課題。

（作者是日本開業醫師、京都大學醫學博士）

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