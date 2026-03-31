自由廣場》別讓中資掏空台灣高科技

◎ 蘇緯政

新竹地檢署近日查出多家非法中資企業涉嫌在台違法挖角、技術滲透，涉案公司包括得一微、聖邦微、阿丘科技等，涉及類比晶片設計與人工智慧視覺檢測等領域。這起案件並非單一司法新聞，而是在警示國人：中資滲透台灣高科技業，已成為持續升高的國安風險。

回顧近五年，相關案例層出不窮。二〇二一年，比特大陸透過智鈊、芯道等公司在台高薪挖角數百名研發人才；二〇二二年，中國芯原微電子被查出包裝成香港公司，在台從事IC設計業務；二〇二三年，福建庫克挖角鴻海、台達電人才，研發3D人臉辨識；芯華章等案更擴及EDA軟體、晶片設計，甚至出現研發團隊整批移轉。根據法務部統計，截至二〇二四年底，中共竊取營業秘密案件已偵辦卅八案、起訴十二案；陸企人才挖角案件已偵辦九十九案、起訴卅七案。案件頻傳，已是持續擴大的國安警訊。

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中資滲透高科技產業的手法，主要包括：假借香港公司、第三地投資、僑外資或人頭公司掩飾身分，形成「假外資、真中資」；未經許可在台設立辦公室、研發或業務據點，由中國總部直接指揮；以高薪挖角關鍵人才與研發團隊；透過VPN、遠端伺服器及雲端協作工具，將研發成果即時回傳中國。因此，這已非單純的人才流動，而是有組織、有目的地進行技術掏空與產業滲透。

面對這類威脅，政府應強化中資穿透審查、第三地投資實質認定，提升營業秘密案件蒐證與審理效率，並建立跨部會預警與園區通報機制，及早掌握異常獵才、可疑投資與高風險離職流向。企業則應將營業秘密保護納入日常治理，落實分級授權、異常下載監控、離職稽核、法遵教育與吹哨者保護。唯有將防線前移，才能避免台灣科技核心競爭力被逐步掏空。

台灣高科技產業能有今日的地位，建立在數十年累積的人才、技術與制度信任之上。若對中資滲透缺乏警覺，任由核心技術、重要資訊與關鍵人才流失，受損的不只是個別企業，而是台灣整體科技自主、產業競爭力與經濟安全。因此，全民應建立危機意識，政府應持續積極查辦、嚴格執法、補強法制漏洞，不容中資再以各種迂迴手法滲透我國高科技產業。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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