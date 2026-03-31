自由廣場》國民黨別再有奶就是娘 更別認賊作父

◎ 林逸民

隨著委內瑞拉專制倒台、伊朗戰爭，全世界都看出川普最終目標是剪除中國羽翼以利之後徹底壓制中國；過程中也揭露出中國武器全是吹噓，對上美國舊世代武器仍然毫無作用，而失去伊朗廉價油源後，更使得已受美國貿易戰重創的中國製造業，陷入瀕死關頭。

過去日本曾有親中的政治人物、菲律賓也曾遊走在美中之間首鼠兩端、澳洲工黨原本較為親中，如今出現空前大團結，一致克制中國。只有南韓還想兩邊討好，遭川普拔除愛國者飛彈、薩德懲罰。

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國際形勢如此明顯之際，國民黨主席鄭麗文還一味親中，燃起台灣人怒火，國民黨二〇二四年副總統候選人趙少康出面緩頰，聲稱國民黨政策主軸是「親美、和中、友日」想要全部都親，更以家庭比喻「我又喜歡爸爸又喜歡媽媽，不行嗎？」

在敵我壁壘分明時，還妄想要能「都親」，下場會如何？《伊索寓言》的鳥獸大戰故事明白告訴我們：想當鳥也想當獸的蝙蝠，只會落得遭兩邊都唾棄的最悲慘下場。

副總統落選人趙少康的家庭比喻更是糟糕透頂，顯露國民黨最要不得的心態，台灣是主權獨立國家，為了對抗威脅與盟邦平等結盟，在趙心中，卻是想要認中國跟美國為「爸爸媽媽」，把威脅認作爸，那是標準「認賊作父」，若有人來幫助就認媽，豈非「有奶就是娘」？

的確有不少台灣人，其中可能很多為國民黨、民眾黨的支持者，雖不到「有奶就是娘」，但仍抱著「為五斗米折腰」的心態，一心想著要去中國賺錢，卑躬屈膝一下有何不可？

若是在二〇〇八到二〇一二年中國因為嚴重超發貨幣而熱錢亂流年代，或許前往中國掏金的幻想還有幾分真實，但是如今情況已經大為不同，中國各領域經濟泡沫紛紛破裂。

台灣對中國出口占比，加上香港部分，在二〇二六年二月已經降至廿四‧三％，相較於二〇二〇年的高達四十三‧九％，可說大幅減少，台灣對中國出口大多是上游材料與零組件銷往在中國的台商，大幅銳減其實就反映出聰明的台灣人早就嗅出狀況不對，因此台商近年已大舉離開中國。

中國在美國貿易戰、伊朗戰爭連續打擊下，已自顧不暇，即使國民黨想鼓吹卑躬屈膝賺錢，少數反對黨政客或許還巴望著中國統戰經費，然而，實際上對大部分台灣人來說，中國已經沒錢可賺了，想為五斗米折腰，結果只會偷雞不著蝕把米。

看到國民黨的政策主軸就是要害台灣成為人人喊打的蝙蝠，要台灣人認賊作父、有奶就是娘、想害人偷雞不著蝕把米。對於這種政黨，台灣人只好徹底唾棄。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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