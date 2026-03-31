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社論》迫在眉睫的國安危機

2026/03/31 05:30

徐春鶯案更顯示中國經由有心人，企圖以中配為棋子，打入政黨，進圖國會運作，近十年且加緊布建。（資料照）徐春鶯案更顯示中國經由有心人，企圖以中配為棋子，打入政黨，進圖國會運作，近十年且加緊布建。（資料照）

從地方法院到凱道，柯文哲涉貪案鬧得沸沸揚揚，但台灣已告別一黨開法院的時代，也不是聚眾喧嘩即可自證清白；高喊「不投降、不屈服」反凸顯當事人目無民主法治。柯文哲有罪與否，最終仍待司法機關定奪。事實上，民眾黨不僅創黨主席官司纏身，上週還有一案，經檢察官起訴後，各方詳讀起訴書，驚悚、驚死人、駭人聽聞等驚嘆之語此起彼落，其對國家安全與台灣政治的衝擊，恐不亞於柯文哲涉貪案。

台灣新住民發展協會理事長、曾任該黨新住民委員會主委，本身是中國配偶的徐春鶯，涉嫌長期與中國統戰組織往來並匯報台灣政情，承受指示替指定候選人站台造勢，新北地檢署二十四日依反滲透法等罪起訴求處重刑。

本案備受關注，是徐一九九三年來台灣，後與中華兩岸婚姻促進會會長鍾錦明兩人，長期組織動員中配群體，蒐集並回報相關政治資訊給中國統戰官員楊文濤、孫憲，向其表忠，且打入台灣藍、白兩黨，以圖影響政局。據檢方調查，徐二〇一九年六月即就不分區立委布局與楊文濤交換意見，後以新住民發展協會理事長身份活躍於台海兩岸，多次率團赴中國活動。

三十四頁的起訴書詳列徐與統戰官員楊、孫的通聯與對話逐字稿，顯示中國介入並利用中配團體甚深，布局多年，有高度組織化指揮鏈，目標是打入藍、白兩黨，扶植中配當不分區立委。徐二〇一八年曾試圖推動中配列入藍黨不分區立委，但排序後段，無以當選；加上徐原擬協同部分藍委，推動兩岸條例中配取得身分證年限「六改四」修法，但藍營敷衍，徐認為受騙，轉而支持黃珊珊參選台北市長，打入民眾黨，且爭取不分區立委提名。徐後因爭議過大而退出，改由對岸認可的中配李貞秀「接班」，留下近月來資格飽受質疑卻哭鬧國會的醜劇。

必須強調，中配在台灣，尋求發揮政治影響力，只要依法行事，屬民主代議政治正常發展，我國也依法保障其參政權；但勾結並受境外敵對勢力指揮行事，即屬國安問題。綜觀其間已知的操作，旨在培養中國認可或選定的中配參政，建立接班梯隊，長期布線，擴大影響力，滲透台灣政壇。就起訴書看，白黨從上到下，已遭中國統戰系統滲透掌握，若干立委提名經中國官員點頭與認證，「海選」實為「中南海選」，「白色力量」已然染紅。通聯對話還顯示，柯文哲及黃珊珊並非不知情，當事人有義務向公眾說清楚、講明白。

中國積極滲透的工作，包括在台灣暗置間諜及吸收同路人，近年全面進行；徐春鶯案更顯示中國經由有心人，企圖以中配為棋子，打入政黨，進圖國會運作，近十年且加緊布建。

中國以立院為首要目標工作，從藍黨立院總召傅崐萁二〇二四年四月率十六名同黨立委，前去北京會見統戰頭子王滬寧，即為顯例。那次北京行，藍委涵蓋中方指定的「六個委員會都有代表」要求，王強調一個中國、民族復興，反對台獨與外部勢力，當場指示藍委「發揮積極作用」，推動兩岸關係；引發配合中國統戰操作、影響台灣立法自主等極大爭議。果然，傅崐萁此後即夥同徐案中國所稱的白黨「關鍵少數」，在立院作亂，至今未止。有如國人所見，藍、白兩年來假監督之名，國會奪權，毀憲亂政，擱置中央政府總預算，阻撓獨立機關人事。更明顯的，凡有利台灣安全自強的法案，一概阻攔封殺。其犖犖大者，行政院版國防預算特別條例在委員會遭阻擋十次，不利對美軍購增強防衛力量；針對共諜、退將高官赴中、境外滲透與假訊息等國安相關法案，在委員會及院會卡關逾八百五十次。

監察院上週報告指出國安另一重大障礙，即國安案件量刑偏低，與歐美國家相距十二倍。據監委調查，中國吸收台灣在地者蒐集情報，範圍涵括軍人、學校、宮廟等，傷害國安，但法定刑度偏低，甚至不如貪污、毒品犯罪；主因在立法輕忽、司法輕判，與先進國家對國安案件究責問罪，寬嚴相去甚大。

「從內部瓦解」自列寧、毛澤東以來，一直是共產黨一貫伎倆，要讓對手自我瓦解，以不戰而屈人之兵。不僅從心理戰削弱對方信心和士氣，滲透以製造分裂與不信任，認知作戰混淆是非真假，還企圖癱瘓民主政治運作，透過代理人錯亂民主法治。中國併吞野心不止，台灣有失去對國家人民基本忠誠的政客當其卒子；現今政治亂象肇因於此，也是台灣人民最應警醒並反制的重點。

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