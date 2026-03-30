自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》補助金不是統戰門票 「國片」之名不得置換

2026/03/30 05:30

◎ 張淨依

國片《陽光女子合唱團》於中國宣傳時自稱「中國台灣地區華語片」，引發輿論反彈，並觸及違反補助契約義務。

依《國產電影長片輔導金辦理要點》，凡接受補助之影片，無論參與國際或國內影展，均應以「中華民國（台灣）」名義對外呈現，並須於片首或片尾明示補助來源。此一規範並非宣示性原則，而是補助契約之核心內容，具拘束力與可執行性。

從法律角度觀之，輔導金屬附條件之公法上給付，而非無償資助。受補助者既承受公帑，即負有履行特定義務之責。當主動採用「中國台灣地區」等矮化用語，已非單純市場語境調整，而係違反「名義使用義務」，並造成補助目的之實質偏離。依要點規定，主管機關得廢止補助資格、解除契約，且無須支付補償，法律效果明確。

誠然，進入中國市場需面對審查與宣傳限制，但市場壓力從來不是免責事由。創作者既選擇接受國家資源，即同意承擔相應之法律與價值義務。若一方面領取逾一千八百萬元公帑，另一方面卻在對外宣傳中配合統戰話術重塑定位，實質上等同將國家資源轉化為削弱自身文化主體性的工具，難謂具有正當性。

因此，文化部不應僅止於「了解情況」，而應立即啟動契約審查與法律檢視，釐清是否違反名義使用義務，並做出具體認定，依法決定是否廢止補助或追回款項。同時，亦應制度化明確規範，將「不得矮化國家名義」納入違規態樣，以維持規範明確性。

文化政策的核心，不只是產值，更關乎認同與法治。這起事件所檢驗的，不只是宣傳失當，而是制度底線能否被嚴肅看待。國家補助可以扶植產業，但不能成為自我矮化的代價。若連此底線亦失守，流失的將不僅是市場，而是民主法治的正當性！

（作者為法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書