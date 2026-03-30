自由廣場》補助金不是統戰門票 「國片」之名不得置換

◎ 張淨依

國片《陽光女子合唱團》於中國宣傳時自稱「中國台灣地區華語片」，引發輿論反彈，並觸及違反補助契約義務。

依《國產電影長片輔導金辦理要點》，凡接受補助之影片，無論參與國際或國內影展，均應以「中華民國（台灣）」名義對外呈現，並須於片首或片尾明示補助來源。此一規範並非宣示性原則，而是補助契約之核心內容，具拘束力與可執行性。

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從法律角度觀之，輔導金屬附條件之公法上給付，而非無償資助。受補助者既承受公帑，即負有履行特定義務之責。當主動採用「中國台灣地區」等矮化用語，已非單純市場語境調整，而係違反「名義使用義務」，並造成補助目的之實質偏離。依要點規定，主管機關得廢止補助資格、解除契約，且無須支付補償，法律效果明確。

誠然，進入中國市場需面對審查與宣傳限制，但市場壓力從來不是免責事由。創作者既選擇接受國家資源，即同意承擔相應之法律與價值義務。若一方面領取逾一千八百萬元公帑，另一方面卻在對外宣傳中配合統戰話術重塑定位，實質上等同將國家資源轉化為削弱自身文化主體性的工具，難謂具有正當性。

因此，文化部不應僅止於「了解情況」，而應立即啟動契約審查與法律檢視，釐清是否違反名義使用義務，並做出具體認定，依法決定是否廢止補助或追回款項。同時，亦應制度化明確規範，將「不得矮化國家名義」納入違規態樣，以維持規範明確性。

文化政策的核心，不只是產值，更關乎認同與法治。這起事件所檢驗的，不只是宣傳失當，而是制度底線能否被嚴肅看待。國家補助可以扶植產業，但不能成為自我矮化的代價。若連此底線亦失守，流失的將不僅是市場，而是民主法治的正當性！

（作者為法務人員）

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