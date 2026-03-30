自由廣場》胡，怎麼說）從柯文哲到徐春鶯，從白到赤黑金！

◎ 胡文輝

把徐春鶯共諜案起訴書、柯文哲貪污案一審判決書合併看，出現的事實就是︰從柯文哲到徐春鶯，白色力量早已被他污染成濃濃的赤黑金，他企圖打造一條貪污賣台都無罪的通往地獄之路！

你上凱道，你挺貪污，你也挺陰謀併吞台灣的赤黑勢力。說穿了，白黨只是柯文哲屁股下的坐騎，不論老草小草良莠草，都是供他及坐騎吃乾抹淨、然後拉出變成屎而已。

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政治學上有個名詞叫獨裁者「有用的白痴（useful idiots）」，供獨裁者役使的幫凶；你上凱道，你就是貪污犯「有用的白痴」、幫凶！細看徐春鶯共諜案起訴書、柯文哲貪污案判決書，柯文哲也不過是中共專制獨裁政權的「有用的白痴」，中共國台辦隔海挺徐更挺柯，就是挺對它有用的亂台工具性白痴。全黨挺貪污的白黨、藍黨凱道上的「非正常人」，都淪為中共政權「有用的白痴」幫凶！

台北地方法院判決柯文哲貪污圖利侵佔背信等四案共廿一年徒刑、應合併執行十七年，柯文哲被問到徐春鶯涉共諜案被起訴，竟口不擇言大罵民進黨「共匪」、大罵賴清德總統有「希特勒的野心」，其實，色厲內荏剛好自曝他對徐共諜、柯貪污兩案都很心虛，共匪、希特勒用來罵他自己才剛好而已！

在此也問問挺貪污的白黨老小草、藍黨上凱道的「非正常人」，你們只挺柯文哲嗎？同案貪污收賄罪被判十五年六月的國民黨北市議員應曉薇、行賄圖利罪被判十年的威京集團總裁、前國民黨中常委沈慶京，也一併力挺囉！好膽就誠實喊出應曉薇、沈慶京清清白白無罪！但藍軍「正常人」都說不出口，難怪昨天凱道充斥「非正常人」。

再問，法院並判決沒收威京集團旗下鼎越開發公司所獲不法容積廿％價值一百二十一億餘元（市價估計高達兩百億），這塊不法圖利的超級大肥肉，柯文哲平白就塞進沈慶京嘴裡？鬼都不會相信！千分之千不可能！因此，除了目前法院判決的二百一十萬元賄款外，推估黑箱及期約的數字恐以十位數計。

從柯文哲到徐春鶯，凱道上挺貪污的赤藍白三合一質變成赤黑金集團，它們做的就是以下四件事︰

一、降低台灣反滲透力。白黨門戶大開、引狼入黨成管道滲透透，喝狼奶壯大、奉狼指示對台灣侵門踏戶。

二、提高反顛覆成本。當藍白成為敵對赤色勢力協力者，台灣反顛覆成本就會高到難以承受，終局必遭顛覆。

三、削弱反併吞戰力。藍白聯手反軍購，對海馬士、海鯤號、無人機等的毀滅性攻擊，像極了共軍先頭部隊。

四、崩毀台灣民主法治。看看藍白委在立院仗勢惡搞、柯文哲貪污無罪的仇恨動員，台灣民主法治奄奄一息。

台灣人民若不起而扺抗，那就束手待斃！

（作者為資深媒體人）

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