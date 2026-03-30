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自由廣場》總預算卡關七個月 行政院應速謀自救

2026/03/30 05:30

◎ 羅承宗

自二〇二四年二月本屆立法院開議以來，衝突不斷升高，政局混亂。在野黨以優勢席次為後盾，堂堂國會殿堂淪為「有決無議」的不講理競技場，三讀通過諸多荒唐法律案，意圖強逼行政權屈從。捍衛自由民主憲政秩序的憲法法庭，也成為立法院挾怨報復對象。一手杯葛大法官人選更替，一手蠻橫提高評議門檻，藉此癱瘓憲法法庭。

去年十二月，行政院首次以不副署方式自救，藉此遏止諸多來自立法院的荒唐法律案持續增生。同年同月，憲法法庭五位大法官亦以「一一四年憲判字第一號判決」自救，宣告憲法訴訟法提高評議門檻等規定違憲，終結憲法法院實質停擺年餘狀態。

預算年度開始已快四個月，審查卡關七個多月了。尚未付委審查的今年中央政府總預算案後該怎麼收拾？值得各界重視。尤其，根據預算法第卅條，行政院大致已完成明年的施政方針。接下來幾個月，各主管機關將遵照施政方針，擬定其所主管範圍內的施政計畫及事業計畫與歲入、歲出概算，送行政院。到了今年八月，行政院就要把明年中央政府總預算案送交立法院審議。屆時兩個年度未經審議的中央政府總預算案在立法院重疊追撞，將是我國財政史上最大奇觀之一。

財政為庶政之母，攸關全民福祉。雖然預算法第五十四條的暫行預算條款可放行多數預算，讓行政機關不至於完全麻痺停擺。但新興資本支出及新增計畫還是無法動彈，妨礙政務推動。回歸原點思考，國家財政大權畢竟還是政府手上，公帑也是存在國庫裡頭。面對立法院不審議預算所釀成的非常時期，行政院也該速謀財政上非常手段自救，因應變局。

（作者為高科大科法所教授）

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