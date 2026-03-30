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自由廣場》恐懼總和 「負愁者聯盟」的取暖派對

2026/03/30 05:30

◎ 吳芥之

趙少康一句「如果民進黨將在野一個個殲滅，未來選戰很難打」，撕開「藍白合」最不堪的底牌：這場結合無關理念的交集，純粹是恐懼的總和！

凱道的集結，名義上是聲援柯文哲，實則是在野陣營的「集體焦慮實境秀」，將司法案件包裝成政治迫害，再上綱為「生存保衛戰」。這套劇本雖不新鮮，卻因訴諸生存威脅而極具煽動力。然而，當政治聯盟建立在「不合作就會死」的困境上，便失去應有的政治高度。

藍白間的結構性矛盾從未消失。國民黨植根於傳統建制與地方派系，民眾黨則高舉反建制的中間旗幟。兩者在兩岸、能源與政策優先序上形同陌路。二〇二四大選的破局已證明，這不是理念的分歧，而是DNA的互斥。

這回凱道動員，試圖用拙劣的「敵我意識」掩蓋矛盾。這正是典型的「負向聯盟」：不為願景而合，只為恐懼而聚。更危險的是，「殲滅論」正在毒化民主土壤。當司法被詮釋為清算、選舉被簡化為生存鬥爭，這是在向支持者餵養有害的認知：失敗不是政見不如人，而是被體制迫害。這種動員，短期雖能凝聚基本盤，長期卻在侵蝕台灣社會的信任基石。

這場集結折射出的，並非力量的合流，而是兩黨的集體脆弱。民眾黨在核心動搖後亟需透過造勢續命；國民黨則是垂涎白營選票卻又深陷主導權焦慮。雙方聯手，與其說是戰略進攻，不如說是壓力驅動下的被動防禦。

這不是強者聯手，而是弱者的團抱取暖。

如果藍白真要談合作，請回答：你們要把台灣帶向何方？經濟、能源、兩岸的實質路線為何？當這些關鍵問答在凱道上集體缺席，取而代之的是咆哮與想像的迫害，便落入了最荒謬的情境：一個志在執政的聯盟，不靠政策說服選民，卻靠恐懼綁架彼此！

這場集會並非藍白合的起點，而是低層次的困獸續命。遺憾的是，台灣政治正從追求卓越的競爭，退化成比誰熬得下去的焦土戰。真正的輸家是逐漸喪失尊嚴的公共論述空間。

（作者為大學助理教授、資深媒體人）

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