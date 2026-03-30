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自由廣場》威權軍事神話的除魅 從「史詩怒火」看中共軍力謊言

2026/03/30 05:30

◎ 顏瑞宏

二月底，美以聯軍發動「史詩怒火行動」，迅速瓦解伊朗軍事防線。這不僅是地緣政治巨震，更是對威權體制「軍備大外宣」的實戰檢驗。長期以來，中共將其軍備形塑為足以抗衡美軍的「大國重器」，並大量輸出技術至伊朗。然實戰證明，威權體制下的武器性能與宣傳力度往往成反比。

一、 宣傳幻象的破滅：從「區域拒止」到「戰場透明」

北京宣稱其「反介入/區域拒止」（A2/AD）體系已讓美軍在第一島鏈內無處遁形。但在行動中，與中共系出同源的伊朗防禦網，面對F-35與B-21隱身平台時，竟呈現災難性的「戰場透明」。

被伊朗視為驕傲的Bavar-373系統，其雷達架構與Sayyad-4導彈皆為中共HQ-9的技術翻版。這套標榜能攔截隱身目標的系統，實戰中因雷達頻率特徵單一，反遭精準定位獵殺。

台灣規劃採購的「天弓三型」增程型飛彈，即強調「多目標追蹤與抗干擾演算法」的在地化改良，透過AESA雷達與美製電戰參數整合，能有效反制HQ-9同源演算法，確保電磁壓制下仍具精準打擊能力。

二、 北斗神話的死穴：精準度在實戰中崩跌

中共宣稱「北斗系統」精度超越 GPS。但在實戰中，整合北斗訊號的 Fateh-110 飛彈遭遇干擾時，精準度出現「斷崖式跌落」，多枚飛彈大幅偏離目標。

這揭露北斗軍用信號的脆弱性。台灣針對此點，重點量產「劍翔」反輻射無人機，強化「影像對比慣性導航」與「多模組導航」。即便衛星訊號全失，仍能透過地形匹配精準尋敵，確保擊殺鏈不因電磁干擾而停擺。

三、 組織韌性的謊言：集權指揮鏈猝死

「史詩怒火」揭露了威權國家集權指揮鏈的「結構性猝死」。伊朗使用中系翼龍-2無人機時，因缺乏自動化數據鏈，必須層層上報至中央指揮所。當通訊節點受損後，無人機群迅速淪為靶機。

相對而言，台灣國防改革正邁向「分散式指管」，預算重點在於建設國防版星鏈與低軌衛星網絡。透過「自動跳頻與分散運算」的裝備，確保岸置魚叉或雄風系列飛彈在中央指揮中斷時，仍能共享目標情報，將數位韌性轉化為實質嚇阻。

總之，這場「史詩怒火行動」揭示共軍不如宣傳強大。台灣應停止盲目的恐懼。我們不神話對手，更不輕忽威脅，看清中共「說謊成性」本質，支持國防特別條例建軍藍圖，一起在台海築起護衛和平的長城！

（作者為政治學博士、兩岸觀察員）

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