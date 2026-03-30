自由廣場》李筱峰專欄 ）329凱道上「滿街狼犬」

昨天台北的凱達格蘭大道上，聚集了一群中國國民黨立委及柯黨、小草，來聲援因涉嫌貪污圖利被判刑的柯文哲。他們選在「三二九」來挺貪腐，實在令人啼笑皆非。

「三二九」對中國國民黨原本有特殊的意義，他們將之定為「青年節」，是紀念一九一一年（辛亥年）三月廿九日（其實是陰曆，後來誤為陽曆）一群參加廣州「黃花崗之役」的革命青年，即過去國民黨津津樂道的「黃花崗七十二烈士」（實際人數有上百人）。黃花崗之役是整個廣義的「辛亥革命」之中的一役。從一八九五年的廣州起義開始，到一九一一年的黃花崗之役、武昌起義，整個廣義的「辛亥革命」的基本精神，除了是排滿的種族革命，更是反抗滿清腐敗政治的革命。

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一些泛藍人士的刻板印象可能會認為像我這種認同台灣的人一定不喜歡（或不清楚）早期國民黨的革命先烈。其實錯了！清朝末年的許多中國革命人士，像陸皓東、林覺民、方聲洞、秋瑾、黃興、宋教仁…都是我很欣賞景仰的人物。對於任何一個國家，基於正義感，起來抗爭不義、反抗強權的革命烈士，都讓我景仰感動！因為「勇士當為義鬥爭」（賴和語）、「願同弱少鬪強權」（林秋梧語）的人格特質，不分國籍、種族，都是偉大的人格。

我且舉兩人來看：參加三二九黃花崗起義的林覺民，從日本慶應義塾大學文科攻讀哲學回到清國，不思榮華富貴，卻以天下蒼生為念，參加革命，失敗被捕，廿四歲被砍頭，留下至情至性，字字血淚，淒惻感人的〈與妻訣別書〉。他在遺書中告訴愛妻：「遍地腥膻，滿街狼犬，…體吾此心，於啼泣之餘，亦以天下人為念，當亦樂犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也。」

我們再看廣州起義失敗被砍頭的陸皓東，廿九歲的陸皓東在接受審訊時指陳，他革命的動機是基於「憤異族政府之腐敗專制，官吏之貪污庸懦」，他慷慨陳詞：「無奈貪官污吏，劣紳腐儒，靦顏鮮恥」。

像當年林覺民、陸皓東這種嫉惡如仇的人格特質，與後來專制極權、殺人無數、侵占國產、貪污腐敗…的國民黨相較，簡直天壤之別。

當年同盟會有林覺民這樣的志士，後來的國民黨卻淪落到有像林益世這樣的大貪官，有像傅崐萁這樣的經濟犯！廿多年來國民黨籍的縣市長、議長、議員、官員、中常委的貪贓枉法名單，更是族繁不及備載。

當年林覺民不能容忍「遍地腥膻，滿街狼犬」，陸皓東反抗「貪官污吏，腐敗專制」，今天的國民黨竟然在他們自訂的青年節出動挺貪污犯！林覺民、陸皓東在天有知，當何等痛心疾首！

（作者李筱峰是台北教育大學榮譽教授）

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