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社論》柯文哲的選擇

2026/03/30 05:30

前台北市長柯文哲。（資料照）前台北市長柯文哲。（資料照）

備受矚目的柯文哲涉及京華城貪污、圖利、政治獻金公益侵占等案，上週四（三月廿六日）一審判決出爐。台北地方法院依違背職務收賄、背信、公益侵占等罪，判處前台北市長柯文哲共廿一年徒刑，合併執行十七年徒刑，褫奪公權六年，沒收犯罪所得一二六〇萬元。威京集團主席沈慶京被依共犯圖利罪判刑十年，並沒收鼎越開發公司一二一億餘元不法利益；國民黨台北市議員應曉薇依違背職務收賄、洗錢罪併判十五年六月、沒收五二五〇萬元。對此判決結果，柯文哲依然採取政治對抗手段，指責賴清德政治迫害、綠色恐怖，並動員小草上凱道抗議，聲稱向賴清德領導的綠色威權對抗到底。

柯文哲八年台北市長任內重大爭議案件頗多，坊間有「五大弊案」之說，其中京華城案因國民黨籍台北市議員鍾小平、游淑慧的告發、檢舉，並有蔣萬安市府提供詳實資料，經北檢調查後起訴，並對柯求刑廿八年六個月，台北地院一審判決柯十七年徒刑。由此看來，此案的調查與審判，由國民黨從政黨員而起，於司法體系內進行偵辦、審訊，民進黨政治人物與親綠名嘴猶如坐在旁聽席上，扮演分析與批判角色。換言之，所謂賴清德操控司法之說，不攻自破。尤有甚者，指涉綠色恐怖、戒嚴統治，是刻意扭曲台灣近三十年的民主改革成就，司法或許受到司法人員個人偏差的影響，但個別政黨或官員並無操控司法的空間，否則陳水扁以前總統之尊何以身陷囹圄？而民進黨民代或行政首長若有犯罪嫌疑，也同樣受到司法偵辦，並無特殊待遇。

諷刺的是，曾以戒嚴統治台灣，聲稱「法院是國民黨開的」，建立黨國體制的國民黨，以及號稱超越藍綠，標榜清白從政，試圖在藍綠之間闖出第三勢力的民眾黨，卻是一旦遇到自家黨員涉及貪污弊案，慣用的回應便是批判賴清德的綠色威權、獨裁統治，凡事「賴給清德」。如此口徑一致，應該也是另類的「藍白合」吧！而民眾黨創黨主席柯文哲更是指控綠色恐怖的箇中高手，從被司法偵辦以來，柯文哲從未以充分的論據與事實，辯駁所受到的質疑，反而一再將賴清德總統抹黑為幕後黑手，以致審判期間還出現「賴清德透過監視器看著柯文哲」的荒謬情節。而在一審宣判後，柯文哲果然不是反躬自省，而是故伎重施，指責「本案已淪為政治操作工具」，「你們以為毀滅一個柯文哲就能幫執政黨掃除障礙，但毀掉一個柯文哲還有千千萬萬個小草」，更怒嗆賴總統，柯文哲「絕對不會投降！絕對不會屈服！」試圖將憤怒化為對抗所謂綠色恐怖的負能量。

然而，台灣的司法已從國民黨黨國體制中掙脫，司法人員不必聽從黨政人員的指揮。但藍白的認知顯然不同。藍營立委認為「藍白合勝選可以解決司法干預政治」；國民黨主席鄭麗文公開批判司法甘於淪為執政者的工具對付政敵，藍白必須團結，「藍白合的媒人是民進黨」；顯見柯被判重刑，真相並不重要，必須由政黨利益出發，一味否定司法，以促成「藍白合」爭取選舉勝利。因此，儘管柯案是起於藍營市議員鍾小平的告發，鍾亦自豪此舉是「小蝦米打敗大鯨魚」，但藍營部分政客仍昧於良知，力挺柯文哲的「清白」。諷刺的是，所謂藍白合一旦勝選可以改變政治干預司法的說法，其實隱含著一種假設，即藍白一旦取得政權，將可操控司法，還「清白」於藍白涉案政客，進而以肅貪之名對付綠營人士。在國會，藍白合已經搞得翻天覆地，只會政治對抗，不審總預算、拖延軍購案，如果再取得政權，掌控司法，則受害的不僅是政治對手，台灣民主恐將淪喪，重返威權黨國體制。

藍白合不但衝擊台灣民主，更可能危及台灣的安全與主權，這絕對不是危言聳聽。國民黨在鄭麗文擔任黨主席後，紅統化已是公開事實，鄭習會被吹噓為藍營選舉的大利多，而民眾黨不但提名一個不符合資格的中配擔任立委，儘管有近七成民意反對，仍然力挺到底，背後玄機，耐人尋味。最近在中配徐春鶯的起訴書中，可以看到中配如何配合中共企圖滲透台灣的政黨與國會的具體情節，尤其民眾黨似乎最缺乏防止被滲透的能力與警覺，近日備受爭議的李貞秀白營稱係「海選」而來，則被戲稱是「中南海選」，中共企圖操控台灣政局的細密部署，可見一斑。民眾黨為何一定要提名資格有瑕疵的中配？為何提名中配還要跟國台辦聊一聊？都可在中共滲透台灣政黨與國會的密謀中得到答案。誠如陸委會副主委梁文傑所言︰「凡是被滲透就是受害者，政黨就要處理，否則就是自願被滲透，就是與對岸合作」。但柯文哲顯然不願處理該黨被中共滲透的問題，反而是被問到相關問題時，突然情緒失控，氣急敗壞，大罵「民進黨才是共匪」。

正如柯文哲所說，「這場審判還沒有結束」，民眾黨近日的紛擾不僅在柯案的官司纏訟，不願尊重司法，以致陷入惡性政治抗爭泥淖；而如何處理紅色滲透問題，更是攸關台灣安危的重大課題，民眾黨是否淪為歷史罪人，端看柯文哲的選擇。

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