自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從柯案判決與中國禁歌 看兩岸權力敘事的對比

2026/03/29 05:30

◎ 呂維胤

近日兩則新聞交織出兩岸權力運作的鮮明對比：一是國台辦評論柯文哲案，指控台灣「操弄司法」、施行「綠色恐怖」；二是歌曲《可惜不是你》在中國遭禁播。前者關乎司法話語，後者涉及文化審查，實則共同指向權力如何塑造「正當性」。

台灣司法制度固然可受檢驗，但其核心在於程序公開、可監督，個案爭議應回歸證據與法律，而非被簡化為「政治迫害」；然而，北京卻在案件未定之際逕自定調，試圖以政治語言影響台灣輿論，削弱對制度的信任。更具諷刺意味的是，這種跨境「聲援」本身的矛盾：在中國體制內，異議人士面臨嚴格限制與不透明審判；但對台灣，卻高調替涉入司法案件的政治人物發聲，甚至塑造為受害者，這種選擇性操作，反映的不是對正義的堅持，而是政治立場的工具化運用。

與此同時，《可惜不是你》的禁播，凸顯文化場域同樣受控，當作品可能被過度解讀或不符官方敘事，即遭下架，創作自由被迫讓位於政治邏輯，文化不再純粹，而成為權力邊界下的產物。兩者並觀，可見其一致邏輯：對外質疑他國司法，對內強化言論控管，這種雙重標準，不僅削弱論述正當性，也揭示威權體制面對民主價值的根本矛盾。

對台灣而言，真正的挑戰在於如何回應這類話語操作，當「政治迫害」被反覆放大，若缺乏理性檢視，將侵蝕社會對制度的信任，因此，評價司法案件，應回歸程序與事實；面對外部評論，更須辨識其政治動機。當政權在自身體制中壓制異議，卻在他國民主社會中選擇性聲援涉案者時，我們更應堅守制度邊界，讓司法回歸司法、讓文化回歸文化，正是對抗話語操弄最根本的方式。

（作者為成大政經研究所博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書