自由廣場》能源政策務實調整正當其時！

◎ 陳言

回顧過去，台灣推動能源轉型，強調非核家園，背後有其歷史背景與社會共識，包括對核安風險的重視，及對永續發展的期待。這些價值並未消失，也不應被否定。然而，近年國際局勢劇烈變化，從烏俄戰爭到中東情勢升溫，全球能源供應鏈承受空前壓力，能源安全已轉為國家治理的核心議題。任何負責任的政府，都有必要重新盤點能源結構，確保供電穩定與風險可控。

台灣高度仰賴進口能源，無論是燃煤或天然氣，都面臨國際價格波動與運輸風險的挑戰。當能源供應的不確定性提高，電價與物價也易受牽動，進而影響民生與產業競爭力。因此，如何在減碳目標、能源安全與經濟發展之間取得平衡，已成為當前政策調整的關鍵。

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在此脈絡下，政府針對既有核電機組進行安檢與再運轉評估，並非政策轉向的象徵，而是基於現實條件所做的風險管理選項。這樣的調整，重點不在於是否「返核」，而在於建立更具彈性與韌性的能源結構，使不同能源來源能在安全前提下相互支撐，降低單一依賴所帶來的風險。

當然，核能議題牽涉核安、核廢料處理與社會信任，任何決策都須審慎面對。政府在推動評估時，更應強化資訊公開與社會溝通，清楚說明安全標準、運轉時程與配套措施，讓社會在充分理解的基礎上形成共識。唯有程序透明、風險可控，政策調整才能取得長期支持。

值得注意的是，能源政策的核心，始終不在於標籤，而在於能否回應人民的實際需求。穩定供電、合理電價、環境品質與經濟發展，缺一不可。當政府願意面對現實、調整策略，並在既有價值基礎上進行優化，這不僅不是退讓，反而是治理能力成熟的表現。

面對未來，台灣的能源政策不應陷於二分對立，而應朝向多元、彈性與風險分散的方向發展。再生能源持續推動，傳統能源結構適度調整，必要時納入核能作為過渡選項，形成一個兼顧安全、穩定與永續的整體布局。

說到底，人民關心的從來不是口號，而是生活是否安定、產業是否有競爭力。當政策能夠隨環境變化而調整，並以民生為核心持續優化，才是真正值得肯定的方向。能源政策與時俱進，不僅是現實的選擇，更是對人民負責的態度。

（作者為文字工作者）

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