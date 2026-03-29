自由廣場》塑膠袋缺貨不是小事 從戰爭到民生的連鎖衝擊

◎ 陳擷安

中東戰火升溫，能源供應不穩，衝擊石化原料市場，塑膠袋從價格上漲演變為實質缺貨。對多數民眾而言，塑膠袋只是日常消耗品，但對攤商、小吃店與傳統市場而言，卻是維持營運不可或缺的基礎工具。如今問題已不只是變貴，而是買不到，這讓原本就利潤微薄的小型業者，面臨直接的生存壓力。全球能源與地緣政治風險，已透過供應鏈快速傳導至最末端的民生經濟。

塑膠袋在基層經濟中扮演功能性角色，熱食外帶、湯品包裝與油脂食品，現階段仍高度依賴耐熱塑膠袋。當替代材料尚未成熟或成本過高時，供應中斷將直接影響交易。部分攤商已開始限制外帶，甚至減少販售項目，顯示問題已從供應鏈延伸至實體經濟。這種衝擊具有高度即時性，且難以透過短期價格機制自行調節。

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對石化原料的結構性依賴

這次缺貨顯示台灣對石化原料的結構性依賴。塑膠袋並非獨立商品，而是整體石化產業鏈的一環。當原油價格上升或供應受阻，上游裂解與聚合原料減少，將直接壓縮下游製品供給。此類供應鏈傳導具有放大效應，小幅的原料波動，可能在終端市場轉化為顯著的缺貨現象，也反映出台灣在關鍵民生材料上的戰略儲備與調節機制仍顯不足。

現行限塑政策原以減量為目標，並未預留供應緊縮時的調整空間。當供給端同時受限，而需求端又缺乏替代方案，市場將出現結構性失衡。此時若仍以常態性管制思維應對，反而可能加劇基層產業壓力，顯示環保政策需納入供應安全與產業韌性的考量。

環保政策需納供應鏈安全

政府短期內應優先啟動供應穩定機制，包括協調石化業者產能配置、建立關鍵包材的安全庫存制度，及針對餐飲與傳統市場提供專用包材支持。此類措施本質上屬於準戰略物資管理，目的在於確保基本商業活動不因供應鏈波動而中斷。

中長期而言，則需推動材料替代與產業升級。包括發展具耐熱性的環保材料、提升本地製造能力，以及建立循環回收體系，降低對一次性塑膠的依賴。同時，也可透過產業政策引導企業投入替代材料研發，將環保目標與供應安全整合為同一政策方向。

此外，資訊揭露與市場預期管理同樣關鍵。政府應建立即時供需監測機制，定期公布關鍵民生材料的庫存與供應狀況，以降低市場恐慌與囤積行為。透明資訊有助於穩定價格與供應，也能提升政策信任度。

強化產業韌性與備援能力

塑膠袋缺貨事件本質上是一個典型的系統性風險，顯示在全球化供應鏈下，任何看似低價且普遍的商品，都可能因上游變動而出現瓶頸。未來政策不應僅著眼於效率與成本，須同步強化韌性與備援能力，才能在不確定的國際環境中，維持民生與經濟的穩定運作。

（作者為科技集團法務）

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