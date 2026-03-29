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自由廣場》為柯開後門 民眾黨奢談「新政治」！

2026/03/29 05:30

◎ 不孝

北院一審重判柯文哲後，民眾黨隨即修正《紀律評議裁決準則》，增列「重大特殊情事」但書，並號召支持者今日上凱道。司法案件尚未定讞，當事人依法上訴、支持者公開集會，當屬民主社會權利；但外界檢驗的，從來不是能不能聲援柯文哲，而是民眾黨標榜的「新政治」，碰到創黨領袖時是否就轉彎？

政黨制度的價值，不在平順時用來裝點門面，而在危機時能否約束自己人。民眾黨黨章高舉公開透明、正直誠信，黨紀原將涉犯政治獻金法與貪污治罪條例列為停權或除名事由；如今卻在最需制度自證的時刻，加上一條可由中評會認定的例外，等於把明確標準改成彈性裁量。這不是制度保留空間，而是替特定對象預留出口。

所謂第三勢力，珍貴之處，從來不是語言比較清新，也不是比更會高喊改革，而是能讓同一套規則，同樣適用在自己人身上嗎？若制度只拿來要求對手，碰到領袖就修規、轉彎、留後門，那麼「新政治」便不再是政治承諾，而只是選舉招牌。更何況，當國民黨政治人物隨即表態可參與凱道活動，此事也不再只是民眾黨內部的危機處理，而是迅速外溢為藍白相互借勢的政治動員，「超越藍綠」的自我定位因此更顯蒼白。

政黨遭遇危機未必因此崩解，但若先拆毀自己反覆標榜的規則，流失的就不只是短期聲量，而是社會對其政治承諾的基本信賴。一審不是定讞，卻正是檢驗政黨紀律與政治標準的時刻。民眾黨若守不住「制度先於領袖」這條線，「新政治」的破功，恐怕是自己親手寫下的結果。

（作者為退休人士）

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