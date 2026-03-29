自由廣場》認知戰全球烽火 台灣在最前線

◎ 王宏仁

陸委會近日表示，中共可能加大對台灰區行動的力度，並企圖影響年底選舉。這樣的判斷正與歐盟對外事務部（EEAS）最新發布的「外國資訊操弄干擾」報告高度呼應。該報告指出，中俄在歐洲早就將資訊操弄發展為制度化、規模化的戰略工具，從AI生成內容、假帳號網絡，到跨平台訊息放大。若將這些手法與台灣近期政治發展交叉觀察，可發現台灣正進入同樣的操作陷阱當中。

首先，中國對台滲透早已不再是零星或短期行為，而是長期且具組織性的布局。從中配徐春鶯案可見，中共透過人際網絡與政治接觸，逐步滲透台灣政治體系，甚至鎖定關鍵小黨與立委作為影響支點。這種滲透特徵，看似分散但實際相互連結的資訊來源與人際網絡，逐步擴大影響力。一旦行為披露，便轉化為「迫害新住民」或「政治打壓」的敘事，進一步混淆社會視聽。

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其次，「資訊溫床」的形成。近期包括外媒報導的「川普能處理蔡英文之說」、及部分學者對於「第四公報」的討論。雖報導難以取信，但這類議題進入公共討論場域，就會被外部勢力迅速放大與再製。EEAS報告中所提到的「垃圾訊息」與「海量新聞」模式，正是透過大量複製與改寫既有內容，佔據搜尋結果與社群版面，使特定敘事看似「普遍存在」。在台灣就是操作為「疑美論」與對外不信任感。

最後，俄國在歐洲選舉中的「三階段干預模式」，更提供我們一個清晰警訊。認知作戰並非隨機發動，而是有計畫的政治工程。從選前抹黑政治人物、到投票前煽動社會對立，再到質疑選舉正當性，這套模式已在德國、波蘭、捷克等國反覆出現。回頭觀察台灣社會，包括個別政治人物例如柯文哲在司法判決後對制度謾罵和社會動員，其實就是同樣的操作邏輯。

台灣當前的挑戰，是整體資訊環境正在被系統性擾動。當外部勢力結合內部政治裂痕、資訊溫床與制度漏洞時，認知作戰效果將被放大。若仍將其視為政黨攻防或個案處理，恐難以回應其中共的威脅。我國政府需要更明快地突破這場結合科技、政治與社會心理的長期競爭。唯有如此，才能避免淪為此類戰略操作的犧牲品。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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