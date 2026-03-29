自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》劉佩真／全球AI浪潮下的晶片通膨 半導體產業的高成本常態化之路

2026/03/29 05:30

當前半導體產業正深陷於一場結構性的晶片通膨浪潮中，這場漲價潮是技術極限、地緣政治、AI算力剛需共同編織而成的長線成本轉嫁。示意圖。（歐新社檔案照）當前半導體產業正深陷於一場結構性的晶片通膨浪潮中，這場漲價潮是技術極限、地緣政治、AI算力剛需共同編織而成的長線成本轉嫁。示意圖。（歐新社檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

當前半導體產業正深陷於一場結構性的晶片通膨浪潮中，這場漲價潮不再僅是短期供需失衡的震盪，而是技術極限、地緣政治、AI算力剛需共同編織而成的長線成本轉嫁。從先進製程到成熟節點，乃至封測、記憶體與IC設計，每一環節的漲價邏輯雖各有不同，卻共同指向一個事實，也就是半導體已從低廉的通用零組件，質變為稀缺且高溢價的戰略物資。

半導體成高溢價的戰略物資

在先進製程領域，台積電作為定價權的絕對掌控者，已在二〇二六年正式啟動 N3P與N2 製程的新一輪價格調整，漲價的底層邏輯在於物理極限的昂貴代價，每跨越一個奈米世代，研發費用與High-NA EUV等設備的資本攤提便呈現指數級增長。此外，地緣政治下的海外擴廠成本，如美國亞利桑那州廠的高額營運費用與台美貿易轉型下的溢價，正透過報價有序地轉嫁給Nvidia、Apple 等全球頂尖IC設計公司，導致IC設計端面臨前所未有的成本擠壓，迫使如Qualcomm、聯發科等設計巨頭必須在旗艦晶片中調升售價，從而引發終端消費電子的連鎖漲價反應。

這股漲價壓力並未止步於最尖端的二奈米，而是透過產能排擠效應向下滲透至成熟製程與封測端，即隨著台積電與Samsung將資源向AI晶片傾斜，原本由八吋或十二吋成熟節點支撐的電源管理IC（PMIC）、網通與車用晶片，正因 AI伺服器對周邊特用零組件的巨量需求而出現產能告急；世界先進與聯電等成熟製程廠，在二〇二六年第一季已傳出調漲四～十％不等的報價；與此同時，先進封裝如 CoWoS的產能嚴重不足，觸發日月光等封測大廠在標準化封裝與系統級測試上的全面調價；另一方面，記憶體市場則因三大原廠將產能鎖定高毛利的HBM，導致傳統DDR5與LPDDR5 現結構性缺貨，合約價漲幅甚至預期挑戰雙位數，這讓晶片通膨從雲端算力擴散至手機、PC與汽車等各個民生領域。

整體看待此波晶片通膨，這代表著半導體產業已進入高成本常態化時代，過去依靠摩爾定律帶來「效能倍增、價格減半」的甜蜜期已然終結，取而代之的是由技術壟斷、能源成本與地緣政治韌性溢價所驅動的新定價模型。對於台灣供應鏈而言，這波漲價雖能透過定價權確保獲利韌性，但也考驗著廠商在成本轉嫁與終端市場接受度之間的平衡，這不僅是一場價格賽局，更是全球數位經濟在追逐AI願景時，必須支付的基礎建設附加稅。

事實上，晶片通膨對下游終端產品的連鎖反應，正將全球消費市場推向一個高價降速的寒冬期，這場始於上游晶圓代工成本飆升的風暴，正透過複雜的供應鏈體系，無情地重塑智慧型手機、個人電腦及電動車的市場版圖。在智慧型手機與PC領域，由於二〇二六年記憶體晶片與先進製程邏輯晶片價格持續高位運行，物料清單成本的增幅已超越多數品牌的吸收能力，導致中低端機型首當其衝，出現了顯著的提價或配置降級現象。市場研究機構IDC前示警，這種策略性的價格轉嫁將導致消費者換機週期進一步拉長，預期二〇二六年全球智慧手機出貨量可能出現萎縮。

在電動車市場，晶片通膨的影響則呈現出質變特徵，也就是隨著車輛架構向軟體定義與800V 壓平台演進，每部車所搭載的功率半導體（如SiC MOSFET）與高運算力AI晶片數量呈倍數成長，這讓晶片成本在車輛總價中的佔比攀升至歷史新高。雖然自動駕駛與智慧座艙是廠商吸引消費者的亮點，但在晶片價格居高不下的背景下，車企正面臨毛利擠壓與售價攀升的雙重挑戰，甚至迫使部分車廠必須在二〇二六年重新調整產品線，將AI 智慧功能改為訂閱制或選配，以降低基本售價來維持市場吸引力。

整體來說，這場晶片通膨正導致全球消費性電子與交通工具出現分層化現象，其中具備強大溢價能力的頂級品牌（如Apple、Nvidia合作夥伴）得以透過技術壟斷維持獲利，而預算導向的產品則因成本不堪重負而面臨銷量寒冬。對大眾消費者而言，這意味著平價科技的時代正逐漸遠去，未來的終端產品將不再以每年效能翻倍為常態，取而代之的是針對特定應用場景、在有限成本內尋求最優化配置的精準消費時代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書