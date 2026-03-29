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自由共和國》沈鴻裕 ／當「兩會」成了政治春晚

2026/03/29 05:30

中國全國政協會議、全國人民代表大會（兩會）在北京召開。（路透檔案照）中國全國政協會議、全國人民代表大會（兩會）在北京召開。（路透檔案照）

沈鴻裕 ／政治學者

二〇二六年，台灣迎來總統直選卅週年。這不只是憲政史上的一個年份，更是一個值得我們重新確認民主價值的時刻。卅年前，台灣人民第一次以選票直接決定國家領導人，正式跨過威權統治的門檻，讓「主權在民」從抽象口號變成具體制度。也因此，當我們再度看見中國共產黨每年三月召開的「兩會」，就更能清楚分辨，什麼是真正的民主政治，什麼又只是披著民主外衣的權力展演。

所謂「兩會」，指的是全國人民代表大會與中國人民政治協商會議。依照中共官方說法，這是「全過程人民民主」的重要體現，是人民當家作主的制度安排。然而，只要稍微理解其實際運作，便不難發現，兩會與其說是民主政治的舞台，不如說是一場經過精密排演的年度政治儀式。若說央視春晚是文化節目的總動員，那麼兩會就是權力系統的總彩排；場面盛大、符號鮮明、程序整齊、掌聲如雷，但最缺乏的，恰恰是民主政治最為核心的元素—競爭、辯論、監督、問責，以及反對。

真正的國會不應只有一種聲音。成熟的代議政治，也不可能年年高票通過，政策一致擁護。民主的真諦，從來不在於會場是否莊嚴、座位是否整齊、程序是否無瑕，而在於政策能否能被質疑，政府能否追問、究責，執政者能否面對反對聲音，甚至在民意壓力下調整方向。若一個政治制度永遠是整齊舉手，全票通過，毫無懸念，那麼它所展示的不可能是高度民意支持，而是權力極度壟斷的結構。

從制度上來看，中國兩會最大的問題不在形式上的會議是否存在，而在其根本不具備自由民主體制下國會應有的功能。全國人大代表並非在自由、公平、競爭性的條件下產生，政協也不是具備制衡能力的在野力量，而更像是被納入黨國框架中的政治陪襯。它們可以建言，卻不能真正決定權力。他們允許發言，卻不能有效否決政策。更重要的是，他們可以表態，卻無法挑戰中共最高領導核心。這樣的制度，本質上不是讓社會分歧進入體制內競爭，而是把分歧消音之後，再以「一致」的形式展示出來。

近年來，這種儀式政治在習近平時代更趨赤裸。前不久，中國全國政協委員吳代赦在媒體鏡頭前，談到自己被安排坐在習近平對面前排時，竟表示「幸福的眩暈感湧上心頭」。若這種發言出現在民主國家的國會，多半只會被視為荒唐笑談。但在今日中國，它卻被堂而皇之地放大傳播，甚至成為政治忠誠的展現。這一幕恰恰說明了在當前中國的政治運作裡，被重視的往往不是你提出了什麼法案、揭示了哪些民生困境，而是你離權力有多近、對最高領導人表現出多高程度的情感貼近。

當個人崇拜取代制度責任，當情感表忠凌駕公共辯論，政治就不再是處理公共問題的場域，而淪為權力膜拜的劇場。這正是兩會最值得警惕之處。它不只是讓外界看見一場盛大的政治秀，更重要的是，它藉由高度一致的儀式感，掩蓋中國社會正在累積的深層危機。青年失業壓力居高不下，地方財政債務沉重，房地產風暴餘波未平，民營經濟信心不足，社會向上流動日益僵化。面對這些結構性問題，中共需要的不是公開辯論，不是責任政治，而是透過一場場可控、無風險、零雜音的會議，把「穩定」塑造成唯一正確的政治語言。

這也正是台灣尤其不能掉以輕心的地方。中共最擅長的不只是壓制異議，更是重新定義民主。它把民主社會中原本正常的爭論、妥協、競爭與制衡，描繪成混亂、低效與失序。北京再把專制體制下的整齊、安靜、服從與一致，包裝成治理能力與制度優勢。這種黨國敘事最危險之處，在於它試圖讓台灣人慢慢相信，民主太亂、選舉太吵、國會太鬧，還不如一個能迅速拍板、沒有反對聲音的強力政權。

然而，歷史早已不斷證明沒有監督與制衡的效率，往往只是擴大錯誤和災難的效率，而沒有異議與反對的穩定，也常常是掩飾危機與動亂的穩定。從大躍進到文化大革命，從一九八九年的天安門到今日中國社會普遍瀰漫的不安全感，專制政權或許可以讓會場沒有雜音，卻無法讓社會沒有矛盾。他們可以製造全票通過的盛景，卻無法憑空創造出人民真正授權的統治正當性。

反觀台灣，我們的民主當然不是完美的。國會衝突、政黨惡鬥、媒體分化、選舉攻防，甚至假訊息與情緒動員，都是民主社會真實存在的問題。但民主的價值本來就不在於消滅衝突，而在於讓衝突有制度化處理的空間。雖然民主無法保證永遠選出最好的人，卻可以讓人民和平、不流血地換掉做不好的人。

台灣立法院不是忠誠測驗場，總統大選也不是政治表演。執政黨常被批評，在野黨也被檢驗，記者可以追問，公民可以示威遊行，選民更可以藉由選票讓在野黨上台，也讓執政黨下台。正因為權力可以被挑戰，政府政策才有修正的可能。由於自由社會允許異議言論的存在，民主才不至於淪為空洞的政治口號。這些看似喧鬧、甚至常讓人痛心、無奈的摩擦，正是民主社會的韌性表現，也是台灣民主歷程一路走來最為彌足珍貴之處。

總統直選卅年，不只是回顧一段制度演進的歷史，更是提醒我們今日台灣人民能公開批判政府，自由支持不同政黨，毫無恐懼地討論國家未來，這一切都不是理所當然，而是無數前人對抗威權、承擔風險、一步一步爭取而來的血汗成果。當北京持續以「中國式民主」、「全過程人民民主」等修辭包裝其一黨專政時，台灣社會更需要保持清醒，因為沒有真正反對黨派的國會不是國會，所以不容許權力被否定的黨國制度，絕對不是真正的主權在民。

中國兩會年年三月上演，像是春晚般無比熱鬧、標準化，且充滿歡笑掌聲。但春晚終究只是電視節目，而政治卻關乎一般人民的命運與尊嚴。當一個政權始終把最高政治場域化為忠誠秀、情感秀、服從秀，它所展示的不是自信，而是對真實民意的惶惶不安。看懂兩會這場「政治春晚」的本質，我們就更應珍惜手中那張可以投下贊成、也可以投下反對的選票。唯有可以說不的制度，才是真正屬於人民的民主。不要忘了，能讓人民決定權力去留的國家，才是真正屬於人民的台灣。

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