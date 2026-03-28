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自由廣場》從巴菲特看台灣 藍白正在掏空投資環境

2026/03/28 05:30

◎ 史里

在科技快速演進、國際局勢劇烈變動的今天，國家競爭力不只來自資源與技術，更建立在制度穩定與社會信任之上。然而，台灣當前面臨的問題，並非外在壓力，而是內部運作正被削弱。

總預算遭反覆杯葛，行政體系難推動政策，基礎建設延宕、國防整備受阻…當政府無法正常運作，影響的不只是效率，而是整體發展動能。更嚴重的是，這樣的政治操作正在侵蝕信任，讓企業與國際社會對台灣的穩定性產生疑慮。

股神巴菲特曾指出，人在錯誤的環境中，再有能力也難以成功。這揭示最現實的經濟邏輯：人才與資本，必須建立在法治與可預期制度之上。

然而，近期涉及《反滲透法》案件中，徐春鶯已遭起訴，內容揭示與中國統戰體系人士的聯繫，引發外界對政黨是否受敵對勢力影響的疑慮，這個問題已從政治攻防，上升為制度與信任的風險。

且藍白在國會操作，已非理性監督，而是實質削弱治理能力，並放大不確定性。若此停滯再耗二年，台灣失去的恐是一整個世代的機會。

因此，即使不談立場，從最現實的經濟角度來看，最好的投資，不只是資產配置，而是選擇能維持制度、承擔責任、對土地有信念的人。因為制度一旦被掏空，失去的將是整個未來！

（作者為台南市市民）

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