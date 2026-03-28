自由廣場》行政減量之外：學校治理邊界與制度重構的思考

◎ 饒瑞正

近期教育部針對學校行政負擔問題，提出調整導師職務加給、鐘點費及行政工作獎金，並同步推動行政流程精進措施，顯示政府已正面回應教學現場長期壓力。相關作為有助於提升教師支持系統與校務運作穩定性，整體政策方向值得肯定。

然而，行政減量不僅是工作量調整，更涉及學校治理結構與制度設計。若能在既有政策基礎上，進一步推動制度層次的優化，將有助於使改革由短期措施，轉化為長期且穩定的治理能力。

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首先，宜逐步建立「校務邊界治理機制」。當前學校在實務上承接大量跨部會政策任務與臨時性業務，已成為行政負擔累積的重要來源。建議由中央建立跨機關協調機制，發展具指導性的校務事項分類原則，明確界定學校核心任務範圍，並透過制度化程序審視非教育專業事項進入校園之必要性，以避免行政負擔持續外溢。

其次，宜強化「行政支援體系之制度化建構」。教師兼任行政職務為現行制度常態，但在工作負荷日益增加下，已逐漸影響教學專業之發揮。未來可在財政與人力條件許可下，逐步優化行政人力配置，強化專職行政支援功能，並透過組織設計，使教學與行政職能分工更為清晰，以提升整體治理效能。

第三，建議導入「行政負擔影響評估機制」。隨著教育政策持續擴展，宜於政策形成階段即納入對學校執行層面之負擔評估，包括人力需求、時間成本與執行可行性，並建立回饋與修正機制，使政策推動能兼顧理想與現場承載能力。

此外，教育部推動之數位化與流程精簡措施，對於降低重複填報與提升行政效率已發揮效果。未來若能與上述改革相互配合，將可避免行政負擔因政策累積而再度增加，並進一步強化整體改革之持續性。

總之，行政減量宜由「作業優化」進一步走向「制度治理」。教育部已奠定良好基礎，未來若能持續推動校務邊界明確化、行政支援制度化及政策評估機制建構，將有助於形塑更具支持性與韌性的教育體系，使教師專注教學專業，並進一步提升教育治理之品質與長期發展能力。

（作者為 海洋大學海洋法律研究所教授）

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