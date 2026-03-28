自由廣場》國民黨的宮鬥劇 親共主導權之爭

◎ 林子堯

這次馬英九基金會的風暴，有人解讀成國民黨內部的親美與親中路線之爭，但若放回歷史脈絡來看，這不只是黨內的權力鬥爭，更是中共長期介入國民黨後，再一次在其內部製造矛盾、操弄路線的結果。說穿了，這場風暴是親共勢力之間的主導權之爭！

從歷史來看，中共自一九二三年接受聯俄容共，便一步步滲透國民黨。中共在每一次與國民黨交手，幾乎都成功擴張政治利益。中共在一九二一年成立時，原是蘇聯共產國際在中國分支，並非本土政黨，它善於滲透，先是寄生國民黨，今天更將影響力伸向台灣其他在野力量。從近日徐春鶯案的起訴內容來看，這樣的統戰與滲透手法，已由寄生國民黨延伸到寄生民眾黨，這絕非偶然，而是中共長年對台政滲透的手段。

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問題是，國民黨迄未真正反省過去受中共滲透的歷史教訓。從二〇〇〇年失去政權後，國民黨並未思考如何立足台灣、重建與本土社會的連結，反而一步步回到與中共合作的老路。從連胡會到馬習會，國民黨不斷將兩岸互動包裝成和平交流，卻始終不敢正視中共對台統戰。今天國民黨內部真正競逐的，往往不是誰最能代表台灣民意，而是誰更能得到北京的認可，誰更能掌握親共路線的詮釋權！

從柯大罵賴政府是共產黨，到馬辦與國民黨之間互鬥的大戲，最荒謬之處正在於，三者從來沒有真正檢討親共路線是否出了問題。這正是最令人不寒而慄的地方。尤其當國民黨、馬辦與民眾黨都各自面臨司法壓力、民意流失與內部矛盾時，反而可能更依賴親共獲取政治資本。若然，這不只是政黨的路線問題，而是台灣民主安全的重大警訊。

因此，看似馬辦內部的宮鬥戲碼，實際上卻反映出台灣主要在野黨不以民心為念，而是以爭奪親共主導權為目標。這場宮鬥背後真正暴露的，是中共如何持續在台扶植代理人、操弄在野勢力、侵蝕民主體制。這才是值得台灣社會提高警覺之處！

（作者為台大政治學系博士生、高雄市民）

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