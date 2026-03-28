自由廣場》面對中國威脅：日本已經行動，台灣還在爭論

◎ 洪浦釗

中國威脅早已不是單一國家的主觀感受，而是印太區域與台灣社會共同面對的現實。根據日媒與智庫的最新民調，高達九十三％受訪者認為中國已構成安全威脅，並有七十四％支持強化防衛力。台灣方面，陸委會最新民調也顯示，近八成民眾不認同中國推動一中原則與統一主張（七十九．五％），並逾七成支持增加國防預算以強化自我防衛（七十．四％）。當區域與台灣內部同時出現這樣的民意結構時，問題就不再是威脅是否存在，而是國家要不要回應、怎麼回應！

日本從戰略認知跨越到全球行動

日本並未停留在憂慮層次，而是展現出明確的行動力。民調顯示，七十九％的民眾認同日美同盟具備嚇阻力，八十五％支持與東南亞國家強化防衛合作。日本正在以行動重塑其安全網絡，從過去的區域參與者，轉型為能實質承接任務的行動者。無論是提高自主防衛、深化日美同盟，還是擴大與東南亞國家的安全連動，這些舉措方向已經很清楚。

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當美國調整全球戰略節奏並要求盟友分擔更多責任時，日本選擇往前站。他們沒有再討論要不要做，而是開始做。

台灣民意已趨於堅定 政治卻陷入空轉

對照之下，台灣社會的認同其實同樣清晰。國防院民調顯示，五十九％民眾認同投資國防就是投資和平，六十二％支持軍購特別預算；中研院民調，即使在美不出兵協防的情境下，仍有五十八．七％受訪者願意不惜一切代價抵抗中國，另有六十九．五％支持向美購買武器。這些數據與陸委會民調相互呼應，已經足以說明台灣民眾對防衛方向與風險承擔有清楚的判斷。

問題出在政治，不是民意。當民意已形成方向，政黨理應將其轉化為具體政策與制度安排。現實卻是，國防預算、軍購計畫乃至國安法規，反覆被拉入政黨攻防之中，成為立場競逐的工具。社會已經在前進，政治卻仍在原地消耗。

朝野應順應民意 建立制度防線

朝野政黨的職責應該是回應並落實民意，而非在關鍵議題上與民意對抗，更不是試圖主導或扭轉共識。中國威脅的壓力不會因為政黨爭論而減少，更不會等待台灣內部形成緩慢的政治默契。當缺乏足夠的決策與執行能力時，風險只會隨時間不斷累積。

因此，國安議題不能只停留在國防預算的政治攻防，而必須建立穩定且可預期的制度機制。與盟友的合作不能只是宣示，而必須形成可運作的制度安排。中國威脅既然是長期存在，台灣就必須具備承接這份壓力的能力。

台灣的不積極作為正在替風險爭取時間

日本已完成從認知到行動的轉換，台灣卻仍陷在政治爭執之中。這樣的差距，不只是效率問題，而是風險正在累積。日本經驗很清楚，面對威脅，關鍵不在口號，而在於調整國家運作方式。台灣同樣站在這個門檻前，社會已經給出答案，剩下的是政治是否願意完成它該做的工作。

當別人已經開始行動，台灣如果還停留在政治立場爭論而不積極作為，那就不只是慢，而是把時間交給風險，也把主動權交出去。時間不會幫台灣，只會幫風險。

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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