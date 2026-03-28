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自由廣場》京華城案「明知違法」不容柯喊冤避責

2026/03/28 05:30

◎ 葉昱呈

在我國司法實務上，要成立圖利罪並不容易。二〇〇一年修法後，《貪污治罪條例》已大幅收斂構成要件，必須同時具備「明知違法」、「圖利故意」與「不法利益結果」。因此，多數基層公務員若僅因法令理解錯誤而使民眾受益，通常不致入罪。

柯文哲喊冤及支持者高喊「司法不公」、「司法迫害」是否具正當性？茲分析如下：

首先，京華城案並不存在所謂的認知落差。一般「資訊不足型錯誤」，係指公務人員未能即時掌握最新函釋或法令變動，依既有理解作成處分，事後始發現偏差，因欠缺違法認知，通常不構成圖利罪。然而在本案，專家會議早已明確指出適法性疑慮與公益性不足，相關單位亦多次警示，甚至直指可能涉及圖利私人。更關鍵的是，這些意見均完整附於簽呈，供決策參考。換言之，柯在決行時，並非不知，而是在充分掌握資訊的情況下仍作出選擇。

其次，就「裁量空間」而言，本案同樣難以成立。行政機關若於合法授權範圍內作成不同判斷，即使結果有利於特定對象，原則上仍屬裁量範圍。然而，本案的核心問題在於，相關容積獎勵根本欠缺法律依據，且容積分配涉及重大公共利益，依憲法法律保留原則，本應有明確授權；一旦欠缺，即屬逾越權限。因此，柯主張的「專業判斷空間」，在法律上無從成立。

再者，從「決策時序」觀察，其主觀故意更為具體。本案相關主張，早已歷經訴願駁回與行政訴訟敗訴，法律判斷並非未定，若仍透過細部計畫另闢途徑給予申請人利益，不啻是刻意迴避既有法律結論，而柯文哲卻選擇核章放行，其「明知」已是具體可辨的主觀狀態。

綜上，京華城案並非單純行政判斷失誤，柯文哲與其持續以政治語言辯稱冤屈，不如回到法律事實本身加以檢視。問題的關鍵，不在於柯看不懂法律，而是在看懂之後，仍恣意選擇跨越法律紅線。

（作者為公務員）

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