自由廣場》統促黨2.0？！／中南海下單 民眾黨「出貨」

◎ 池明

檢方近日起訴民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯，不僅揭開了中共滲透台灣政黨的「赤色脈絡」，更透過數位鑑識還原的微信紀錄，狠狠打臉了民眾黨過去兩年的謊言。當徐春鶯在對話中自稱「我是紅色的」，黃珊珊傳訊討論要「問一下國台辦」時，這已不再是藍綠惡鬥，而是刀刀見骨的國安危機。

起訴書內容令人毛骨悚然，過去民眾黨不斷強調徐春鶯是透過「海選」產生，但從還原對話來看，背後根本就是「中南海」的旨意。柯甚至聲稱沒見過面，然而證據顯示雙方不僅多次餐敘商討發展「中配組織」，甚至連不分區名單的遞補人選李貞秀，都被中共官員詢問「接班沒問題了吧」。此等由對岸「下單」、台灣政黨「出貨」的代理人模式，簡直是養老鼠咬布袋。

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曾令許多中間選民困惑的是，民眾黨作為立院關鍵少數，理應發揮制衡價值，或是在藍綠間左右逢源。但在黃國昌帶領下卻淪為「傅隨組織」，甚與鄭麗文領軍的中國國民黨「琴瑟和鳴」，現在總算真相大白。當民眾黨的窗口、金流與人事安排都與國台辦「偷來暗去」時，其政治選擇自然不再是以台灣利益為優先，而是以北京指令為依歸，執行買辦政治。

面對昭然若揭的數位證據，民眾黨毫不意外地高喊「司法迫害」、「媒體編造」。若民眾黨執意要與這些「紅色窗口」共生，甚至連起訴書內容都不敢直視，那麼被台灣選民「打包送去對岸」的民意海嘯，勢必是早晚的事。

民眾黨「通匪」行徑罄竹難書，幾乎可說是統促黨二．〇 。若司法最終判定這些紅色滲透的證據確鑿，實質淪為中共代理人的政黨，就應當依法予以解散！民眾黨若存有一絲守護台灣的良心，就應「公開透明」把國台辦的溝通窗口攤在陽光下。而非躲在「新住民權益」的保護傘，擔任統戰的破口。

（作者為教師）

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