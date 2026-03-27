自由廣場》習近平新標準：忠誠太絕對 絕對「假忠誠」

◎ 施文儀

鄭麗文要小心​了！

近期國際局勢動盪，從委內瑞拉總統馬杜羅遭美軍抓捕，到伊朗高層頻遭摩薩德精準打擊，種種跡象皆指向內部訊息外洩。這股「內鬼」陰影顯然震懾了中南海，據聞中共軍委副主席張又俠被抓、將領接連落馬，反映出習近平對內部忠誠度已陷入極度恐懼。

​在威權統治下，忠誠是隨獨裁者懷疑心起伏的浮動標準。過去天津市委書記李鴻忠曾喊出「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」向習近平拍馬屁；諷刺的是，傳出李鴻忠近日落馬，還是被習近平的最新金句：「忠誠太絕對，絕對假忠誠」打倒的。這正反映出獨裁者的病態邏輯：你若唯唯諾諾、百依百順，他可能懷疑你在隱藏「二心」。

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​這種對「絕對忠誠」的追求，本質上是對權力的極度焦慮。在極權邏輯中，跟著老闆隨風轉向才是效忠；但在民主體制，忠誠的對象是國家主權、法律與民意。領導者若能高瞻遠矚，應以治國方略說服民眾，而非仗著槍桿子強迫人民說假話。

​筆者的一段經驗即是民主韌性明證。二〇一一年我因在臉書反對馬英九總統的中生納健保政策，雖遭府院關切，但在法治保護下平安無事，證明在台灣，總統不能因公務員意見不同就定義「不忠」。反觀二〇一三年馬王政爭，檢察總長黃世銘因效忠馬個人而洩密，最終判刑定讞，說明在台灣，越過法律去效忠個人，才是真正的背叛。

​這是一面照向兩岸現實的鏡子。台灣內部有些人以為表態是中國人、刻意配合統戰亂政，或只想換取紅利，或只想見習一面，卻忽略了中共本質上最鄙夷背骨之人。「貳臣」的表忠，對威脅者是需求且必要，但始終留個「假」的心眼。當年忠心喊出「忠誠不絕對，就是絕對不裝蠢」的李鴻忠也落馬，證明這句話太噁心，也太「假」了。鄭麗文的中國人、親人等言論，在習近平耳中聽來「有夠假」。

​（作者為退休公務員）

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