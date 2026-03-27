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自由廣場》李貞秀與民眾黨：明目張膽的中國內應

2026/03/27 05:30

◎ 徐才谷

隨著近日檢調起訴民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，以及其背後驚人的接班佈局曝光，更加證實了民眾黨這層虛假的白色外衣已徹底剝落，本體就是與中南海直接相通的中國紅。

根據媒體披露，徐春鶯不僅長期與中共統戰官員孫憲、楊文濤等人密切往來，甚至將李貞秀個資傳送給中方審核。令人不寒而慄的是，中官員竟能像在視導下屬單位般，直言詢問：「李貞秀接班應該沒問題吧？」這種「黨中央不在台北，而在北京」的荒謬現狀，不僅是對民眾黨支持者的莫大諷刺，更是對台灣主權與國家安全的公然挑釁。

一個標榜超越藍綠的台灣政黨，其立委提名名單竟然要經過中國官員的點名與認證，這已經不是單純的政治交流，而是赤裸裸的遠端遙控。徐春鶯更直接承認「我是紅色的」，如此真情流露，正好戳破了柯文哲過去護航徐春鶯時所謂「通過檢驗就留」的謊言，原來民眾黨的檢驗標準不是能力與人品，而是直通北京的忠誠。

更可怕的是，這種滲透正精準地轉化為立法院內的實質破壞。徐春鶯向中國回報，稱民眾黨在立院形成「關鍵少數」，未來將透過「藍白合」推動特定法案。且看現今藍白過半的各種國會亂象，包含政府總預算被無理杯葛、軍購特別預算受阻、憲法法庭遭到凍結等等，每一幕都完美契合了北京「亂台、窮台、弱台」的戰略目標。民眾黨在國會的每一次舉手投足，都能清楚看見背後那條來自中南海的操偶線。

對於台灣人民來說，光清理一個中國國民黨就已經夠疲於奔命了，台灣真的不需要再多一個中國代理人政黨。民主防衛的警鐘已經敲響，年底的地方大選中，大家請務必用選票制裁，將這些禍國殃民的紅潮徹底掃進歷史的灰燼！

（作者為政治工作者）

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