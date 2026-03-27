自由廣場》裝瞎救不了貪腐！民眾黨休再踐踏司法

◎ 秦靖

京華城涉收賄等四大罪狀，北院判處十七年，砸碎了柯文哲過去高舉的「清廉」神主牌。經一年多的審理，法官的判刑額度與檢方求刑在「收賄與圖利」的核心見解上高度一致，民眾黨政客們與信徒們還要裝瞎嗎？

司法偵辦期間，柯文哲不僅毫無悔意，甚至在庭上囂張地丟擲水瓶，公然藐視法庭、踐踏司法尊嚴。如今判決出爐，「收賄」是千真萬確、鐵證如山的事實，而他那狂妄的姿態，不過是心虛與傲慢的掩飾！

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首先，面對如此清晰的司法判決與柯文哲傲慢狂妄的行徑，民眾黨政客們卻依然矇住雙眼，召開國際記者會控訴民進黨政府政治迫害、指控司法不公。筆者嚴正呼籲，別再用廉價的政治語言來包裝貪腐，更別為了掩飾前黨魁的罪行與法庭上的脫序暴走，去傷害、踐踏台灣社會好不容易建立起來的司法公信力！

回顧當年，前總統陳水扁卸任後遭法辦、判刑入獄，民進黨有像民眾黨這般是非不分、毫無底線地攻擊司法體制嗎？法官與檢察官的見解相差無幾，當二一〇萬前金與一五〇〇萬賄款的輪廓已被司法勾勒清晰，民眾黨若繼續把「司法迫害」掛在嘴邊，無疑是把全台人民的智商踩在腳底。

其次，更令人啼笑皆非的，是中國國民黨的荒謬表態。黨主席鄭麗文竟在宣判前一天高調聲援，將罪證確鑿的貪污弊案硬扯為「民進黨司法迫害」，一個百年大黨，為了短視近利的政治算計，竟淪落到要替他黨貪腐與踐踏司法的行徑背書。既然藍白深信柯是清白的，那就在年底的地方選舉與二〇二八總統大選，將「幫柯文哲討清白！」的話語直接印在每一面競選看板上，作為競選主軸。

政治不能沒有是非，選舉更不能失去底線。當司法已攤開收賄的鐵證，當囂張跋扈的行徑已被大眾看破手腳，那些還在用「政治迫害」當遮羞布的政客們，終將被選民的選票狠狠唾棄。不敢拿「幫柯討清白」當主軸，就請閉上你們消費司法的嘴！

（作者為教育工作者）

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