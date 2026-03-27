自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》法治不容特權 新政治神話的崩解與啟示

2026/03/27 05:30

◎ 魏思源

台北地方法院針對前台北市長柯文哲涉入京華城收賄、圖利、公益侵占及背信等四大罪嫌，廿六日一審判處有期徒刑十七年。這紙判決不僅震動政壇，更標誌著一個標榜「清廉、透明、超越藍綠」的政治神話，在嚴謹的司法檢驗下徹底崩解。這並非單純的政治人物殞落，而是司法體系在民粹浪潮中，重新劃定了不容逾越的法律紅線。

回顧柯文哲從政之初，以「素人改革」與「外科醫生效率」自詡，將傳統政黨的運作斥為分贓政治，成功吸納了社會大眾對改革的殷切期盼。然而，當京華城案的權力運作軌跡攤在陽光下，大眾驚覺其口中的「行政效率」，竟是違背法律程序、為特定財團量身打造容積獎勵特權；其自稱的「公開透明」，卻在黑箱作業中淪為與財團的利益交換。這種披著改革外衣，行權力分贓之實的作法，不僅是對制度的公然踐踏，更是對選民信任的極度背叛。

判決書中列舉的「對於主管事務圖利罪」與「違背職務收賄罪」，核心在於公權力的濫用。容積率本是全體市民共有的公共財，首長受法規授權與市民付託，理應嚴守法治紅線，捍衛都市計畫的正義。然而，柯卻涉嫌利用行政裁量權，將公共資源變相轉化為財團利益或個人政治資源。這種權力傲慢，正是法治社會所不能容忍的底線。十七年的重刑，反映了司法對於公器私用最嚴厲的譴責。

此外，政治獻金案中涉及的「公益侵占」與「背信」，更揭示了政治領袖在光鮮亮麗的募款背後，對支持者熱情與資源的操弄。當初標榜不與財團靠攏、依賴民眾小額捐款的清流形象，在金錢流向不明的事實面前顯得格外諷刺。對於台灣民主發展而言，這是一個慘痛的教訓：我們必須警惕那種煽動仇恨、製造對立，並以此掩蓋其個人意志凌駕制度的民粹風格。

司法審理期間，柯陣營頻繁以「政治迫害」試圖干擾輿論，意圖弱化司法公信力。但最終，法官憑藉釐清事證後的法律確信作出判決，向社會昭告：法治國家不容特權，更不容許將「政治立場」當作規避刑事責任的擋箭牌。

十七年的刑期雖非終局，但其象徵的政治崩壞已是不爭的事實。台灣民主不需要善於包裝口號的救世主，而需要能敬畏法律、謹守程序正義的實踐者。此案的宣判，應成為台灣政治文化的轉捩點：讓走下神壇的人物回歸現實，讓權力重回法治。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書