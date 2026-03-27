自由廣場》法治不容特權 新政治神話的崩解與啟示

◎ 魏思源

台北地方法院針對前台北市長柯文哲涉入京華城收賄、圖利、公益侵占及背信等四大罪嫌，廿六日一審判處有期徒刑十七年。這紙判決不僅震動政壇，更標誌著一個標榜「清廉、透明、超越藍綠」的政治神話，在嚴謹的司法檢驗下徹底崩解。這並非單純的政治人物殞落，而是司法體系在民粹浪潮中，重新劃定了不容逾越的法律紅線。

回顧柯文哲從政之初，以「素人改革」與「外科醫生效率」自詡，將傳統政黨的運作斥為分贓政治，成功吸納了社會大眾對改革的殷切期盼。然而，當京華城案的權力運作軌跡攤在陽光下，大眾驚覺其口中的「行政效率」，竟是違背法律程序、為特定財團量身打造容積獎勵特權；其自稱的「公開透明」，卻在黑箱作業中淪為與財團的利益交換。這種披著改革外衣，行權力分贓之實的作法，不僅是對制度的公然踐踏，更是對選民信任的極度背叛。

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判決書中列舉的「對於主管事務圖利罪」與「違背職務收賄罪」，核心在於公權力的濫用。容積率本是全體市民共有的公共財，首長受法規授權與市民付託，理應嚴守法治紅線，捍衛都市計畫的正義。然而，柯卻涉嫌利用行政裁量權，將公共資源變相轉化為財團利益或個人政治資源。這種權力傲慢，正是法治社會所不能容忍的底線。十七年的重刑，反映了司法對於公器私用最嚴厲的譴責。

此外，政治獻金案中涉及的「公益侵占」與「背信」，更揭示了政治領袖在光鮮亮麗的募款背後，對支持者熱情與資源的操弄。當初標榜不與財團靠攏、依賴民眾小額捐款的清流形象，在金錢流向不明的事實面前顯得格外諷刺。對於台灣民主發展而言，這是一個慘痛的教訓：我們必須警惕那種煽動仇恨、製造對立，並以此掩蓋其個人意志凌駕制度的民粹風格。

司法審理期間，柯陣營頻繁以「政治迫害」試圖干擾輿論，意圖弱化司法公信力。但最終，法官憑藉釐清事證後的法律確信作出判決，向社會昭告：法治國家不容特權，更不容許將「政治立場」當作規避刑事責任的擋箭牌。

十七年的刑期雖非終局，但其象徵的政治崩壞已是不爭的事實。台灣民主不需要善於包裝口號的救世主，而需要能敬畏法律、謹守程序正義的實踐者。此案的宣判，應成為台灣政治文化的轉捩點：讓走下神壇的人物回歸現實，讓權力重回法治。

（作者從事資訊業）

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